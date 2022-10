La Masia Freixa de Terrassa, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional

Una figura icònica de patrimoni històric terrassenc

La Generalitat ha declarat lai el seu entorn com aen la categoria de. La resolució és del 14 d’octubre, data en què s’ha incoat l’expedient, que afegeix un nou reconeixement a l’edifici dissenyat per l’L’expedient se sotmet ara a un període d’exposició pública d’un mes transcorregut el qual, i si no es presenten al·legacions, s’elevarà a definitiu.La declaració de la Masia Freixa com a Bé Cultural d’Interès Nacional compta amb elque va emetre informe favorable el mes de setembre.La nova figura de protecció comportai la zona afectada i la suspensió de llicències ja concedides. Elperò,El mateix Departament haurà d’autoritzar qualsevol intervenció, prèviament a la concessió de la llicència.Aquesta protecció se suma a la ja recollida ali en particular a l’que protegeix l’edifici de Muncunill.La Masia Freixa és la figura del patrimoni històric i arquitectònicl’edifici més icònic de la ciutat i el que millor projecta la seva imatge a l’exterior., però va ser transformat entre 1907 i 1910 en la residència familiar de l’industrial Josep Freixa, al bell mig del parc de Sant Jordi. La reforma va ser un projecte de l’arquitecte Lluís Muncunill i Parellada.. Es tracta d’un dels jardins egarencs més representatius de principis del segle XX. La Masia Freixa va ser durant anys la seu del Conservatori de Música de Terrassa. Des de 2006 és la seu del Servei Municipal de Turisme, la Sindicatura Municipal de Greuges i de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya.