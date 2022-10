El MNACTEC vol restaurar completament l'anunci de Netol d'aquí a la primavera

A partir d'aquest dimecres, el MNACTEC assumeix les tasques de restauració de l'de la marca, descobert en una paret de l'edifici que fa cantonada amb el carrer Font Vella. La donació de l'anunci per part del propietari de l'edifici,s'ha oficialitzat amb unaconjuntament amb el director del MNACTEC,Imminentment,, començaran elsde l'anunci històric. Es col·locarà unaper tal que es puguin efectuar correctament les feines, però encara no s'ha determinat si es tallarà un tros del carrer per als vianants. Un cop acabi aquestacomençaria lapròpiament ditaque pretén estar completamentJaume Perarnau ha explicat que, o es deixaran només les parts que han quedat visibles. ", d'aquesta marca. És especialment singular, per això el MNACTEC ha apostat per la seva recuperació. Suposarà una despesa que estem disposats a assumir, perquè considerem que", ha afirmat el director del MNACTEC.A més, Perarnau ha afegit queper això és necessari començar amb la primera fase el més aviat possible per evitar-ne una major degradació. "No podem actuar de la mateixa manera amb tots els anuncis que es descobreixin, però creiem que aquest en particular és essencial. Està ubicat al carrer però en un edifici privat, per això ho hem gestionat amb el propietari", ha afegit el director.En aquest sentit, Miguel Ángel Salazar ha agraït que el museu s'hagi oferit per restaurar-lo i espera que breument tothom pugui gaudir-ne. "", afirma el propietari. La paret on es situa l'anunci s'havia fet servir en altres ocasions com a espai publicitari, però per una qüestió d'ordenances, van dir al propietari que pintés la paret amb el color original, tapant l'anunci de Netol, que dècades després ha estat descobert.El contracte confirma queprorrogable, acceptant també que l'objecte en si podria traslladar-se a les dependències del museu si hi hagués circumstàncies de protecció o tècniques que així ho requerissin.