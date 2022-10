La UPC s’integra en la xarxa europea PEGASUS de les millors escoles i facultats d’enginyeria aeroespacial

Veu i vot a l’Europa universitària aeroespacial

Des d’aquest curs, laforma part de la, associació europea d’escoles i facultats capdavanteres de l’àmbit de la enginyeria aeroespacial i que, a partir d’ara, compta amb 30 membres de 12 països. L’esdevé, així, un centre PEGASUS juntament amb les escoles d’enginyeria aeronàutica de València, Sevilla i Madrid. D’aquesta manera,PEGASUS (Partnership of a European Group of Aeronautics and Space Universities) és una xarxa universitària europea en l’integrada per les escoles i facultats que proveeixen de professionals de l’enginyeria el sector aeroespacial a Europa.I és que cada any acaben un màster de l’àmbit aeroespacialen alguna de les 30 escoles i facultats de la xarxa PEGASUS, quatre d’elles ubicades a l’Estat espanyol. L’objectiu de la xarxa PEGASUS és aplegar els interessos dels socis membre així com treballar en complicitat amb el sector iSegons, representant de la UPC a la xarxa PEGASUS i sotsdirector i cap d'estudis de màsters i internacionalització de l’ESEIAAT, “la integració en aquest club d’excel·lència de les escoles i facultats que formen enginyeres i enginyers aeroespacials a Europa proporcionarà als nostres estudiantsamb les universitats que formen part de PEGASUS”.D’altra banda, podremperPerò, sobretot, a partir d’ara, la UPC tindrà veu a Europa en tot el que afecta el futur de l’àmbit aeronàutic, com arai la sostenibilitat al sector, tant al transport de viatgers i de mercaderies com a les missions espacials. Aquest fet posiciona la Universitat i ’Escola, punt d’accés de la UPC a la xarxa, en un lloc de privilegi per, afirma el sotsdirector de l’ESEIAAT.L'admissió a la xarxa PEGASUS es basa en un conjunt de criteris centrats en la qualitat i la cooperació internacional en l’àmbit de l’educació superior que s'ofereixen en enginyeria aeronàutica/aeroespacial en l’àmbit europeu, així com disposar d’un itinerari d’estudis integrats de grau i màster en enginyeria aeroespacial.En aquest sentit, els membres de PEGASUS han deen els àmbits nacional i internacional, titular un elevat nombre d’enginyers i enginyeres cada any en programes de màster; xifres molt elevades d’inserció laboral dels titulats i titulades; acords estables de col·laboració amb facultats o escoles aeronàutiques i aeroespacials, o amb departaments d'universitats estrangeres associades reconegudes internacionalment −incloent almenys tres membres de la xarxa PEGASUS d'almenys dos països diferents− i, finalment, múltiples projectes d’R+D d’abast internacional.Els països amb escoles i facultats que formen part de PEGASUS són França, Holanda, Itàlia, Alemanya, Espanya, Gran Bretanya, Polònia, Lituània, Portugal, Suècia, Eslovàquia i Txèquia.