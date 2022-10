Jordi Ballart estarà de baixa fins divendres i l'alcaldia recaurà sobre Isaac Albert

‼️Des d'aquesta tarda i fins divendres, estaré oficialment de baixa mèdica obligada degut a uns problemes de salut, que tot i no ser greus, no em permetran seguir amb la meva agenda aquests propers dies 👇 pic.twitter.com/XxwIfATC4f — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) October 18, 2022

Tot i que ja ha avançat que no és res massa greu,ha emès un comunicat on declara que està dedegut a uns problemes de salutL'estat de salut actual de Ballart no el deixa seguir amb les seves funcions com alcalde de la ciutat durant uns dies, i per això el batlle ha signat un decret d'alcaldia cedint fins divendres les seves funcions aprimer tinent d'alcalde. "Ens veiem pels carrers properament", ha promès Jordi Ballart a les seves xarxes socials, que s'han omplert de missatges de suport.