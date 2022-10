L'Ajuntament restringeix l’accés a vianants, bicicletes i vehicles en un tram del camí de Terrassa a les Fonts per la riera de Palau

Aquest dimartsdesprés que s’hagin localitzaten dos punts diferents del vial, els quals poden suposar un risc per a vehicles, vianants i ciclistes usuaris d’aquest vial.Donada l’afectació de les cavitats - que es troben al mateix costat de la riera, el primer a uns, i el segon, per- és fa necessari dur a terme aquests treballs per a garantir l’estabilitat de murs i talussos sota del camí i que es pugui circular de forma segura. Per aquest motiu l’Ajuntament ha decidit, com a mesura preventiva,El tram afectat vai hi estarà prohibit circular mentre es realitzi l’estudi de les actuacions que caldrà dur a terme per a garantir l’estabilitat dels seus murs i talussos. Des de l'Ajuntament s’ha reclamat a l’ACA que dugui a terme les tasques necessàries per a la reparació de la infraestructura.L’Ajuntament ja ha instal·laten diferents punts d’accés del vial, amb l’objectiu d’informar als usuaris respecte el tall. Els punts on s’han instal·lat els cartells són:• A l’avinguda de Joaquim de Sagrera, sota el pont de la N-150, al vial quecircula pel marge dret de la riera del Palau• A l’alçada de la rotonda de l’Escola Oficial d’Idiomes• A l’accés des del carrer de la carena del Mas Bellber, per sota de la C-58• A l’accés que hi ha des del carrer dels Horts, a l’alçada de la deixalleria de Can CasanovasMentre duri el tall, l’Ajuntament