Desarticulen una banda de lladres de catalitzadors de vehicles

Els objectes que Mossos van localitzar durant l'escorcoll a Barcelona Foto: Mossos d'Esquadra

Elsde lavan detenir el passat 13 d'octubres, d'entre, per la seva presumpta relació amb vuit delictes de furt en quatre comarques: el. Els quatre acusats formarien part d'una banda especialitzada en, segons ha informat el cos policial, per la qual cosa se'ls acusa dels furts i de pertinença a un grup criminal.La investigació es va iniciar el passat mes de setembre després de produir-se tres furts de catalitzadors el mateix dia, a. Durant la investigació, els mossos van esbrinar que els presumptes autors residien a Barcelona i es desplaçaven amb vehicle a diferents punts del territori per tal de cometre els furts., de, ja que porten catalitzadors que estan ben valorats al mercat de la compravenda. Un cop el grup hauria localitzat un vehicle d'interès, l'aixecarien amb un gat hidràulic i, mitjançant eines de tall, separarien el convertidor catalític del tub d'escapament.El passat 13 d’octubre els investigadors van aturar els presumptes autors a l’interior d’un vehicle, a Barcelona. Durant l’escorcoll els mossos van localitzar un. Els quatre ocupants van quedar detinguts i se’ls relaciona amb vuit furts de catalitzadors comesos a les poblacions deL’endemà els investigadors van fer una entrada en una deixalleria delon van localitzarde procedència il·lícita. Els mossos van intervenir tots els objectes i van iniciar les gestions pertinents per tal d’esbrinar la procedència dels catalitzadors i l’autoria de la sostracció. El propietari de la deixalleria va quedar denunciat per un delicte de receptació.i no es descarta que puguin estar implicats en més fets. Els detinguts van passar el dia 15 a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona.Fa unes setmanes, lava trobaren una nau industrial de la nostra ciutat.per receptació d’articles de procedència il·lícita.