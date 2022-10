Ciutadans desplega una pancarta a Terrassa per a reivindicar la construcció de la Ronda Nord

per M.T, Terrassa, Catalunya |

Els alcaldables deen els municipis de Sabadell i Terrassa,acompanyats de regidors i membres de les agrupacions locals de Cs de totes dues localitats, han desplegat aquest matíque passa pel barri delper a reivindicar la construcció immediata de la Ronda Nord.La formació liberal porta anys reivindicant lai la construcció de la, pacificar el trànsit rodat a Terrassa i Sabadell i connectar el clúster automobilístic del Baix Llobregat.L'acció reivindicativa de la formació taronja vol posar de manifest "lad'aquesta obra per a donar resposta a les necessitats de mobilitat dels veïns deA més, els liberals han recordat que "la Ronda Nord és un projecte que ja està inclòs en eli han tornat a qüestionar "les contínues traves de la Generalitat al seu desenvolupament a força d'entorpir i impedir l'execució de les inversions estatals que s'han anat preveient de manera recurrent".En aquest sentit, Ciutadans també ha destacat com "l'qui ha estat, s'ha oposat reiteradament al desenvolupament d'aquesta infraestructura cada vegada que ha existit l'oportunitat de començar les obres".Els alcaldables liberals han recordat també que el passat 21 de setembreva acordar desencallar el projecte de la Ronda Nord que permetrà desencallar la finalització de la carretera B-40. Precisament, l'acció reivindicativa dels taronges està encaminada al fet que "els acords no quedi una altra vegada en paper mullat i s'aconsegueixi desencallar aquesta infraestructura crucial", han declarat.