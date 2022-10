Campanya de suport ciutadà

El pròximes jutjarà als Roger Verdaguer, antic CDR que va ser detingut eldurant la manifestació a la ciutat per protestar per la, fins llavors President de la Generalitat de Catalunya.Ara, dos anys després, la fiscalia demana una pena dede manera efectiva per a l'acusat, amb unRoger Verdaguer va serdurant la manifestació, en la qualvan dirigir-se fins als jutjats per rebutjar el paper de la justícia espanyola i alguns d'ells, paralitzant el trànsit en direcció Barcelona. Durant la manifestació, els manifestants van trobar-se amb un fort desplegament delsRoger Verdaguer es vadurant el moment de la detenció, però els Mossos van identificar-lo després desota ordre judicial.. Que els jutges es posessin a coaccionar l’actuació política del legislatiu i castigar-lo amb la inhabilitació si no es doblega em semblava massa exagerat. Quina autoritat poden tenir les lleis, el poder judicial i l’executiu si aquestes lleis les fan, no qui vota el poble, sinó la selecció que en queda després que el poder judicial l’hagi garbellat?", ha declarat Roger Verdaguer, referint-se a la inhabilitació de Quim Torra i ara a la seva detenció.Roger Verdaguer també ha fet esment aadvocat que el 27 d'octubre fou detingut pels Mossos d'Esquadra, a petició de la jutgessa Maria Eugènia Alegret, magistrada del, perel 15 de setembre en unacontra els integrants de la Mesa del Parlament de Catalunya de la XII legislatura.i la seva exposició dels principis democràtics que es veuen conculcats avui en dia trobo que és molt més tècnica, encertada i detallada de la que jo us pugui explicar", ha afegit Verdaguer. Costa fou detingut tot el matí als calabossos del TSJC per no haver-se presentat a declarar, mentre que els altres exmembres de la Mesa —— sí que hi assistiren. El 27 de novembre de 2021 es querellà contra la jutgessa Alegret per un presumpte doble delicte de detenció il·legal i prevaricació.Abans del judici, Costa va fer que el president del TSJC, Jesús María Barrientos i el segon magistrat, Carlos Ramos, fossin apartats de la causa per per, tot i que van poder decidir quins magistrats els haurien de substituir-los. El dia del judici, l'octubre de 2022,, denuncia la situació en la qual es troba Roger Verdaguer i considera que "el seu cas és absolutament irracional i desproporcionat". La Traca ha engegat una campanya de suport ciutadà a Roger Verdaguer, perque presentaran aquest 21 d'octubre al Raval de Montserrat, amb presència del mateix detingut i d'un representant de La Traca.