El Cementiri Municipal de Terrassa es prepara per a la Diada de Tots Sants

Serveis especials

Manteniment i millora

a través de l’empresa municipal, prepara un any més les activitats commemoratives de la diada de Tots Sants . El Cementiri Municipal de Terrassa rep una, especialment els dies al voltant de l’i es posa en marxa un dispositiu especial per garantir l’accés a l’equipament.L’eix central de la programació d’aquest any és l’, organitzada per Funerària i Museu de Terrassa, amb l’objectiu de fer una reflexió sobre el Cementiri com a. Es podrà visitar deambdós inclosos. Aquest any, els elements que la componen no s’instal·laran a la carpa de les edicions anteriors, ja que Funerària estrena un espai multifuncional que es mantindrà de manera permanent a l’entrada del Cementiri i permetrà acollir mostres, tallers i altres activitats.Elel personal educatiu del Museu oferirà unaa l’exposició, que s’acompanyarà d’una passejada pel Cementiri. Les places són limitades i cal fer reserva prèvia escrivint un correu electrònic a museudeterrassa@terrassa.cat. La inscripció és gratuïta i oberta a tothom.Una altra novetat d’aquest any és que totes les. L’acte d’oració per al procés espiritual de les ànimes que organitza la Comunitat Bahá’í tindrà lloc a les 11 h, i la celebració eucarística es farà a les 12.30 h. Les dues propostes es duran a terme ali comptaran amb acompanyament musical.D’altra banda, Funerària ha previst opcions innovadores per a l’l’1 de novembre amb l’objectiu de fer-lo més present a tots els espais del Cementiri.L’Ajuntament de Terrassa ha preparat elper a rebre unagran afluència de visites durant la segona quinzena d’octubre i, especialment, elsdies al voltant de l’1 de novembre., així com l’obertura de l’accés de la zona est de l’equipament per a facilitarl’entrada al recinte des d’aquest aparcament. L’1 de novembre també estarà operativa la porta del camí dels Monjos.Per tal de facilitar l’arribada de la ciutadania al Cementiri, l’1 de novembre s’habilitarà unentre les 9 i les 18 hores, que farà el recorregut de la línia L1 des de l’Estació del Nord i fins a la parada del Complex Funerari. El servei de recollida domiciliària estaràque el reservin prèviament trucant al 900 268 268. A partir del 26 d’octubre, també hi haurà un vehicle per a facilitar els desplaçaments interns.Latornarà a l’aparcament del Complex Funerari el. Aquest any, Via Pública ha autoritzat l’habilitació de 8 parades. Els serveis especials es complementen, entre altres actuacions, amb elDurant els últims mesos s’han dut a terme un gran nombre d’actuacions per a procurar l’optimització dels espais del Complex Funerari Municipal:Entre les inversions realitzades en el Cementiri, al juliol es va instal·lar l’a la plaça de Tots Sants, un entorn de comiat i record per a visibilitzar aquestes pèrdues.: El Crematori ha dotat la sala d’introducció d’unque permet personalitzar el comiat i facilitar l’atmosfera més adient per a l’acompanyament de les famílies. Funerària també ha optimitzat els processos de lliurament de cendres.: En l’àmbit dels serveis funeraris, la posada en marxa del Jardí, amb una carpa per a esdeveniments a l’aire lliure, ha permèsi dotar el complex d’un nou espai multifuncional.Funerària també ha treballat per a facilitar la incorporació de la. Aquest servei complementari ofereix la possibilitat de fer un seguiment virtual de les cerimònies. Així, les persones que no puguin assistir-hi de manera presencial tindran l’opció de fer-ho a través dels seus dispositius electrònics amb connexió a Internet.El programa d’activitats i serveis especials, així com els possibles canvis o avisos que es puguin generar durant la campanya, es poden consultar a l’apartat de Tots Sants del web de Funerària de Terrassa https://funerariaterrassa.cat/tots-sants-2022.