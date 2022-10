Terrassa celebrarà la primera Gran Festa del Pa

L’Ajuntament de Terrassa i el Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca organitzen laque tindrà lloc a la plaça de la Torre del Castell Palau el pròxim. Aquesta festa familiar neix en el marc deli pretén ser una reivindicació del pa tradicional, un aliment bàsic en la dieta mediterrània i fonamental per qualsevol dieta equilibrada en totes les etapes de la vida.L’activitat serà oberta a tothom i comptarà amb dos contacontes a càrrec de l’associacióa les, amb un berenar per cortesia del Gremi de Flequers i Pastissers entre ambdues activitats, a les 17.30 h. Finalment, la celebració acabarà amb und’entre tots els laberints resolts que els infants hauran pogut lliurar durant tota la setmana als establiments associats. A més, també es disposarà de cartolines a la zona de la festa per a aquells nens i nenes que no hagin pogut lliurar el seu laberint i vulguin participar al sorteig.La Gran Festa del Pa suposa un incentiu per a un sector comercial de la ciutat que està patint les, bàsiques per a l’elaboració dels seus productes, així com de la inflació i la reducció de despesa de les famílies. D’aquesta manera, amb aquesta festa popular de ciutat es vol tornar a apropar aquest sector a la població i fer arribar el missatge de laelaborat per fleques i pastisseries de confiança i que segueixen els estàndards de qualitat.Per a l’alcalde de Terrassa,«aquesta festa ha de serper mostrar a la ciutadania que la qualitat i el bon producte el tenim ben a prop». A més, també ha remarcat que «en un moment complicat, en el que el teixit comercial s'està veient molt afectat, activitats i actes com aquesta festa són necessaris per a