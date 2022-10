Terrassa oferirà mòduls de FP contínua per a empreses basats en realitat virtual, innovació i intel·ligència artificial

Terrassa, ciutat més jugable

Els representants dels'han reunit a Brusel·les amb els representants corresponents de laper posar en marxa el(European Learning Experience Platform), que s'ha presentat aquest dimecres a lade l'Ajuntament de Terrassa.El projecte, impulsat per la, té com a objectiu la implementació d'una plataforma d’experiències d’aprenentatge pel que fa a laal llarg de la vida, de manera que sigui més atractiva i pugui donar resposta a les, que cerquen treballadors que tinguin coneixements adquirits sobre“Es busca poder oferir mòduls de formació nous a les empreses que es corresponguin amb les necessitats que aquestes tenen les empreses pel que fa a competències professionals, sobre tot en matèries orientades a la innovació. És un projecte molt gran”, ha explicatDiversos països europeus participen del projecte, i en concret el Consell de Formació Professional de la nostra ciutat cobra gran importància. El seu paper seràper a altres territoris que no disposen d'un consell o òrgan similar que pugui fer-se càrrec de les competències de formació professional contínua. El projecte s'organitzarà en, i Terrassa n'ocuparà un amb aquesta funció., que seguidament es transformaran en mòduls formatius i es traslladaran a les empreses i educadors de formació professional contínua", explica. La idea és combinar els continguts de manera híbrida, impartint-los en ocasions de manera presencial i d'altres de manera virtual. Els fons per fer front al projecte són dei es preveu que tingui una durada de 4 anys.A la Comissió Informativa de Cicles de Vida també s'ha comentat la voluntat de, fomentant i transformant els espais de joc de la ciutat per a nens, adolescents i joves."Volem tenir el projecte enllestit abans de finals d'any, i que entri en funcionament al novembre. No només volem afegir més espais de joc i millorar els que ja hi ha a la ciutat, sinó", ha expressatLes primeres accions seran fer unde la ciutat i dur a terme les primeres reunions amb famílies i equips interns, per posar d'acord els serveis municipals i fer-los partícipis, i fer una enquesta a infants i adolescents que participen del CMIAT.A més, Infància també explorarà la possibilitat de convertir aquests jocs en, per fomentar l'estona lúdica entre els infants i els avis, que són els membres de la família que més solen compartir moments de joc amb els nens petits. Així, es tindrà en compte també les necessitats de la gent gran, que ocupen els parcs i places durant bona part del matí, abans que la canalla els empri a la tarda.