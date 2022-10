Comença la vacunació de la grip i la quarta dosi de la Covid als majors de 60, embarassades i grups de risc

per Marina Torras , Terrassa, Catalunya |

La vacunació a Terrassa

A partir d'aquest dilluns, els centres de Salut d'arreu de Catalunya han començat a vacunar de la grip i la quarta dosi de la Covid-19 a totes aquelles persones deA més, també s'inclou elFins ara, des de l' inici de la campanya de vacunació el 14 de setembre , aquesta se centrava en les persones decomençant per aquelles que es trobaven eni progressivament cridant als CAPS als habitants de les regions de catalanes de més de 80 anys que vivien a casa seva.A partir d'avui s'entra a la, baixant cada mes o parell de mesos els grups d'edat susceptibles de rebre ambdues vacunes. Les cites es podien sol·licitar des de l'aplicaciódes del 10 d'octubre als CAPS i hospitals catalans. La previsió de Salut és acabar aquesta campanya de vacunació elA Terrassa,seran els encarregats d'administrar les vacunes als mateixos centres i també als CAPS que estan repartits per la ciutat. S'administraran al mateix moment als col·lectius corresponents la vacuna bivalent contra la Covid-19 (laque inclou la soca original i la soca Òmicron) i la de la grip. En total,disposa d'unescontra la grip per a la població de més de 60 anys i col·lectius de risc.La intenció és arribar a unde població de més de 60 anys vacunada un cop obert aquest segon període de vacunació, ja que l'any passat les xifres arreu de Catalunya es trobaven al voltant del 40% i d'un 47% amb persones de més de 80 anys.