La 16ena Marató de Donants de Sang de Terrassa vol aconseguir 200 donacions

La 16ena edició de la Marató de Donants de Sang de Terrassa , organitzada pelde MútuaTerrassa , arriba amb un objectiu clar: aconseguirque dura la marató, del. Aquestes 200 donacions permetrien tractar, i a més ajudarien a remuntar lesde sang, que actualment es troben(hi ha reserves per a quatre dies, quan l'òptim és que n'hi hagi per vuit-deu dies).El lema de la Marató d'enguany ési reivindica laels anomenats ". La lletraes refereix ai vol mostrar queper tal de sumar-se al moviment dels donants de sang. "Tu esculls si vols formar part de la generació D, una generació altruista, compromesa i sense edat", ha explicatL'edició d'aquest 2022 ha sumata MútuaTerrassa per donar sang, a més d'serà deels tres dies. Per tal de donar reconeixement als donants,, en funció de quantes donacions ha fet cadascú, des de "Rookie" (primer donant) fins a "Legend" (més de 50 donacions).A més, cada vegada que s'estreni un "Rookie" esal punt de donació per agrair la solidaritat dels donants. Des del Banc de Sang i Teixits volen quei evitar així les situacions d'emergència com en la qual ens trobem actualment.Anny Jaramillo ha destacat que, també a causa de la reducció de jornades informatives que han pogut efectuar des del Banc de Sang i Teixits.. A Terrassa, el 2019 1.109 persones es van estrenar com a donants, i aquest 2021 el nombre és de 778., laera de 1000 donacions de sang diàries, però degut a les reserves baixes el nombre s'ha augmentat a"La sang que tenim és un tresor, i compartir-la és el més bonic que podem fer. És regalar vida", ha professat. La campanya es podrà seguir a les xarxes socials a través del hashtag #MSangTerrassa, i cal reservar hora des del web donarsang.gencat.cat/mutuaterrassa Durant la Marató es duran a terme sorteig especials: es sortejaran undel Mercat de la Independència,(de 4 entrades) per espectacles a la, 2 places dobles pel taller, per part de Kandy Formadora, i unper part de l'Associació Els Dols.Entre els col·laboradors que han ajudat a dur a terme la Marató destaquen també el paper del, el refrigeri especial que portaran el, i l'obsequi pels donants de plantes de la temporada, de part de