Nou escoles de la XEST participen aquest curs en el programa «Recooperem» d’aprofitament alimentari

El Laboratori Municipal

Evitar el malbaratament alimentari és el principal objectiu del programa ‘Recooperem: cuina per compartir’, que impulsa el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Enguany, un total dede laparticipen en aquesta iniciativa, que permet l’aprofitament dels excedents diaris que es produeixen als centres escolars perquè es destinin als col·lectius més vulnerables.Un dels objectius de la XEST ésUna de les novetats d’aquest curs és lparticipants en aquesta iniciativa. Si bé el curs passat havien participat quatre centres educatius (Roser Capdevila, França i Enxaneta),(La Roda, La Nova Electra, Isaac Peral, Serra de l'Obac, Joaquima de Vedruna i Escola Tecnos).A banda de les escoles de la XEST també hi participen dos centres més en aquest programa, com són les dcuina per compartir’ també compta amb la participació de tres empreses de menjador i de tres entitats socials, que són. El programa compleix, així, amb el vessant social i també amb la mediambiental, perquè evita el malbaratament alimentari i la generació de residus.Terrassa participa en aquest projecte des de l’any 2017. ‘Recooperem: cuina per compartir’ es basa en lapreparats i dels productes de primera necessitat dels menjadors escolars perquè siguin, gent gran depenent i persones transeünts amb necessitats socials concretes.La finalitat del Consell Comarcal del Vallès Occidental és ampliar progressivament la cobertura perquè també es puguin implicar altres agents del sector de la restauració. El curs 2021/22 van participar un total deLa Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris, de 2020, proposareduir en un 50% el malbaratament alimentari l’any 2030 i prioritza la prevenció enorigen al llarg de tota la cadena alimentària davant la redistribució dels excedents.van signar l’abril de 2021 un conveni de col·laboració perquè elsigui l’encarregat del programa d’analítiques contemplades en les accions de prevenció sanitària i protecció de la salut d’aquest projecte, com ja va realitzar els anys 2015, 2017 i 2019.Aquest centre ofereix, des de 1986, suport analític en els àmbits de la protecció de la salut i de control del medi ambient. Pel que fa a la seguretat alimentària, fa un control analític microbiològic de mostres procedents de restauració col·lectiva i establiments al detall (menjars preparats, productes carnis higiene de superfícies i analítiques d'aigües dels establiments). El sistema de gestió de qualitat està certificat segons la norma ISO 9001:2015.