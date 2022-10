per Marina Torras , Terrassa, Catalunya |

El partit que va batre dimecres eli elva acabar amb la victòria del segon equip al seu camp i un, amb unaque encara remou les xarxes: elque ha fet fora el Terrassa FC de laes considera "il·legal" i molts dubten la decisió arbitral de comptar-lo com a bo.El gol del Real Unión va ser en eldesprés d’un. Quan la pilota estava a l’àrea,, acció totalment prohibida a meitat d'un partit. L'acció va ser gravada i el propi club egarenc ha compartit el vídeo a les seves xarxes socials com a protesta.L’àrbitre no va aturar el joc malgrat que aquesta anomalia, i la jugada va acabar en, del Real Unión Irún, davant la incomprensió i la indignació dels jugadors del Terrassa. L’acció va ser determinant en el desenllaç del partit. Així, el Terrassa FC es queda sense l’opció de disputar la, a la que tenen accés els quatre semifinalistes de la competició.