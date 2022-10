El Banc de Sang i Teixits de MútuaTerrassa s'uneix a la crida per aconseguir nous donants

Requisits per donar sang

Eldisponibles als hospitals de Catalunya és de, i actualment el Banc de Sang i Teixits (BST) només en té per a quatre dies. Per aquest motiu, s'ha fet una crida a tot el territori per demanar als donants actius que acudeixin als hospitals catalans a donar sang, i en especial perL' Hospital Universitari Mútua Terrassa (HUMT) acull els donants del Banc de Sang i Teixits de la ciutat, i també s'ha unit a aquesta crida. Habitualment, Terrassa aconsegueix entreperò la setmana passada només van obtenir-ne. "El cap de setmana passat teníemper a tota Catalunya, és el", explica. "Gràcies a la campanya de conscienciació, aquests últims dies ja estem recuperant mica en mica la mitjana de donacions a la ciutat", afegeix la responsable.. "Hi haque tenim emmagatzemada a la reserva central periòdicament, i l'Hospital Universitari Mútua Terrassa n'és un d'ells. Esperem que de cara a mitjans d'octubre i novembre i desembre augmentin les donacions, perquè ens venen dies de pont i és habitual que la gent doni menys", afirma, portaveu del Banc de Sang i Teixits."És important captar nous donants perquè aquesta no sigui només una situació d'emergència que es resolgui amb la campanya de conscienciació, sinó que", continua Jaramillo. Durant aquest mes de setembre, l'última campanya va aconseguir. En total,i en porten unesen el que va d'any. L'és aconseguir entreels números van ser una mica més optimistes: al setembre hi va haver, i gairebéEn la línia d'aconseguir més donants, el BST presentarà divendres a Terrassa la 16ena Marató de Donants de Sang de Mútua Terrassa , que es celebrarà delEl BST de Terrassa és un exemple per a les altres delegacions del territori per la seva vinculació educativa. Cada any organitza les anomenades, del projecte Aprenentatge-Servei), sessions presencials a escoles i universitats del municipi on els estudiants fan unai dels malalts als hospitals, i també generen la seva pròpia campanya de difusió i donació de sang, tal i com explicatècnica de promoció del BST de Terrassa.Ja estan tancades la majoria de campanyes d'aquest any, que es faran de cara al 2n trimestre a les escoles, entre d'altres.A més, el BST voli augmentar així la(Registre de Donants de Medul·la Òssia a nivell de l'Estat). Volen explicar a la ciutadania que ja no és necessària una intervenció quirúrgica per tal de ser apte per a la donació, sinó que es pot fer al mateix moment d'una donació de sang. A, enguany només hi ha hagut, mentre que l'any passat el nombre va ser de 795.-Tenir entre 18 i 70 anys-Estar bé de salut i pesar més de 50 quilos-Les dones poden donar un màxim de tres vegades per any, i els homes de quatre-La vacunació contra la Covid no impedeix donar sang o plasma, però si es té algun efecte secundari com febre o malestar general, caldrà esperar-se 2 setmanes