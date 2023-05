Elha tornat a guanyar les eleccions municipals a Rubí, tot i que ha perdut un regidor respecte al 2019.continuarà sent la segona força, però ha perdut dos regidors (de 7 a 5), i la resta del ple s'ha reordenat:tindrà 2 regidors (en perd 1),uns altres 2 (en guanya 1), i l', 2 més (en guanya 1). Eltorna al ple amb dos regidors, mentre quedesapareix del ple ies torna a quedar sense representació per un 0,15% dels vots., com era previsible, no han obtingut cap representant al ple de Rubí., portaveu dels socialistes, ha reconegut que els resultats "no eren els esperats" malgrat haver guanyat les eleccions, i ha expressat la seva preocupació per l'entrada de l'continuarà sent el líder de l'oposició, però també ha perdut representació. "Ens sap greu per l'oportunitat perduda", ha dit Corbera, que tot i que assegura que no pactarà amb el PSC, ha estès la mà als socialistes per si "en un determinat moment els necessita per aprovar Pressupostos o projectes importants"., ambal capdavant, irromp al ple municipal i se situa com a tercera força, per davant d', que ho ha sigut en el mandat 2019-2023. Els Comuns han perdut un regidor i, de fet, tenen els mateixos queel(2),(2) i l', i queden com a última força del ple.