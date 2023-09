«El Foraster» visitarà dos pobles gironins aquesta temporada

deés un dels programes més estimats pels espectadors decom així van tornar a demostrar les xifres de la darrera temporada amb una audiència mitjana de 508.000 espectadors i un 25,1%. L'espai que es va emetre per darrera vegada el novembre del 2022 tornarà ben aviat a les pantalles de TV3 amb la sevaSerà el proper, després del TN Vespre, quan s'emetrà eldels vuit capítols nous de trinca, més un de final que serà de resum. Masferrer continuarà recorrent el país per conèixer les històries més divertides i emocionants de la gent i per viure cada nou poble com una nova aventura.La primera parada la farà al, on en Quim coneixerà la gent que viu en un dels pobles més coneguts del país,. Entre altres coses acabarà descobrint la recepta secreta de les seves galetes i la peculiar relació entre els camprodonins i els seus visitants més assidus, els barcelonins.A més, però les comarques gironines rebran una nova visita del foraster més conegut de Catalunya. Serà en un viatge de Quim Masferrer i l'equip fins a la, la del nord. A), farà parada obligada als aiguamolls de l'Empordà i afrontarà el repte de practicar alguns dels esports d'aventura habituals de la zona.En aquesta nova temporada, El Foraster també viatjarà-Pallars Sobirà-, el-Anoia-,-Baix Ebre-, la-les Garrigues-,-el Priorat- i, a la comarca més nova de Catalunya, el Lluçanès.

