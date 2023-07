Girona farà retirar les 112 plaques franquistes que encara hi ha repartides per la ciutat

Girona, en peu de guerra contra els símbols i els noms franquistes de la ciutat

L'retirarà lesque hi ha en les façanes d'arreu de la ciutat. "Lano té cabuda en una ciutat oberta i compromesa amb els valors de la democràcia i el republicanisme com és Girona", ha afirmat aquest dimecres al matí l'alcalde.també ha subratllat que el consistori vol "garantir un" i de "símbols feixistes". Per aconseguir-ho, el consistori es posarà en contacte amb tots els propietaris dels immobles i edificis per recordar-los que, en compliment de la, s'ha de treure tota aquella simbologia que sigui "explícitament falangista". Si no ho fan per ells mateixos, lSegons l'inventari sobre simbologia franquista a Girona encara hi ha 112 plaques franquistes. El barri que encapçala la llista és, amb plaques en. Aquesta barriada de la ciutat va viure un creixement urbanístic a partir del, sobretot a base d'habitatges humils. Una xifra simptomàtica, atès que fa dècades que el barri reclama una reestructuració i modernització urbanística que millori les condicions socials del veïnat. Completen el podii l', empatats a 17 plaques per barri, seguida de prop per, amb 16 elements. La llista es completa amb l'(12): el(3 a cadascun); eli la(2 a cadascun) i una placa als barris de F, elLa retirada es farà efectiva després que, ara fa tres anys, l'Ajuntament de Girona fes unde les plaques franquistes presents a la ciutat i que es troben en pobtingut delde l’any 2009 i 2010. Se'n van localitzar 112: D'aquestes, n'hi ha. Les 33 plaques restants estan en cases situades en filera. El 2020,per situar-ne la ubicació exacta.La mesura està impulsada conjuntament pel tripartit, però era una demanda que, des que el 2020 es va fer l'inventari. En aquell moment van ser els republicans qui van reclamar a l'alcaldessa de Junts, que es. Tres anys més tard, Salellas ha recollit l'encàrrec i ha avisat que l'ajuntament actuarà de manera subsidiària si la propietat no col·labora, a qui se li cobraria la gestió a través d'un recàrrec.Més enllà de les 112 plaques, durant els darrers cinc anys Girona ha fet diverses actuacions per erradicar la. El setembre del 2018 el consistori va fer efectiva la retirada de les àligues feixistes al Pont de l'Aigua , un dels símbols més emblemàtics, en cooperació ambEl juliol del 2017 Girona va assolir el compromís El ple municipal va aprovar per unanimitat una moció de lai de l’contra la presència de símbols franquistes a la ciutat. En concret el text aprovat disposava iniciar un pla d'actuació perde la via pública.