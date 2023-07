El preu del lloguer marca un «nou rècord» a les comarques gironines

Lloguers un 10% més cars en només tres mesos

Girona i Figueres: cara i creu de l'augment de preus dels darrers 15 anys

El preu dels habitatges de lloguer a les comarques de Girona s'ha enfilat un 14% en només un any. Així ho ha confirmat un informe de Cambra de la Propietat Urbana de Girona, que assegura que durant el primer trimestre de l'any s'ha marcat unen el preu. L'estudi revela que l'augment més marcat és a, on pagar un habitatge de lloguer. Entre gener i març del 2023, la mitjana de lloguer a la capital és de 763 euros, un 14,3% més que fa un any. Això vol dir que d'un any per l'altre, val uns 100 euros més al mes.Girona és la ciutat que assoleix un increment més alt,. Actualment, eldeun any era de prop de 100 euros menys. La tendència es replica a la resta de les poblacions gironines. Tant a Figueres i Olot el preu mitjà ha augmentat un 13% en un any, situant-se a 544 i 540 euros respectivament.A la zona de la costa, que inclou els preus de, un pis es lloga per uns 705 euros, gairebé un 11% més que el primer trimestre de l'any 2022. Tant a Girona com a la costa, el preu és similar a la mitjana catalana, excloent la ciutat de Barcelona.La tendència, però, no és uniforme si es comparen amb les xifres del trimestre anterior. L'informe del mercat de lloguer mostra que. En altres zones, el creixement no ha estat tan accentuat. En relació a l'últim trimestre del 2022, el lloguer a Figueres i Olot ha crescut un 3% mentre que a la costa el preu de mitjana s'ha mantingut pràcticament igual.Durant el primer trimestre del 2023 s'han registrat, una xifra lleugerament inferior en comparació amb l'últim trimestre de l'any anterior. La majoria dels contractes firmats han estat per un preu d'entre 600 i 750 euros per a un habitatge amb una superfície de mitjana de 81 metres quadrats.L'informe de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona evidencia que el preu del lloguer manté una recuperació pràcticament sostinguda des de la crisi immobiliària. Si l'any 2008 un pis es llogava de mitjana a Girona per 569 euros, el 2018 per 597 fins a arribar als 762 euros del primer trimestre. A escala global, el lloguer ha crescut un 33% en 15 anys a Girona. Una variació dels preus de lloguer que és superior a l'IPC d'aquest període.En canvi, la resta de poblacions presenten un increment dels preus del lloguer inferior a la variació de l'IPC. Figueres és el municipi que menys augment ha viscut: el preu del 2023 és només un 7% superior al que hi havia de mitjana l'any 2008 tenint en compte que ha passat de 507 a 544 euros. A Olot, l'any 2008 el preu mitjà era 433 fins a arribar als 540 actuals, el que representa un creixement del 24%. Finalment, a la costa l'augment ha estat del 19%: dels 592 del 2008 als 705 del 2023.