Els 10 pobles més bonics de Girona que no et pots perdre

Cassà de la Selva (Gironès)

Cassà de la Selva Foto: femturisme

Calella de Palafrugell (Baix Empordà)

Foto: Wikimedia commons

Cadaqués (Alt Empordà)

La platja de Cadaqués Foto: ACN

Madremanya (Gironès)

Madremanya és un dels pobles amb encant del Gironès. Foto: femturisme

Begur (Baix Empordà)

Begur està situat al cor de l'Empordà. Foto: WikipèdiaCommons

Peratallada (Baix Empordà)

Els carrers de Peratallada, en una imatge d'arxiu Foto: Arxiu

Castelló d'Empúries (Alt Empordà)

Basílica de Castelló d'Empúries. Foto: WikipèdiaCommons

Campllong (Grionès)

Campllong, al Gironès Foto: femturisme

Garriguella (Alt Empordà)

Garriguella, un dels municipis imprescindibles de l'Alt Empordà. Foto: Turisme Empordà

Sant Gregori (Gironès)

Sant Gregori, la porta a la vall de Llémena. Foto: Turisme Gironès

És ben sabut queés un dels indrets més bonics de Catalunya. Una-i de flors- de racons d'allò vell que es complementa a la perfecció amb allò nou. Una ciutat d'acollida, de bon menjar i de bona cultura. Ara bé, ben a prop, hi ha molts altresque no deixen indiferent ningú.Són molts els pobles amb encant de Catalunya , i tant alcom a l'n'hi ha a grapats. Segur que alguns encara els tens pendents per visitar, tot i tenir-los al costat de casa. A continuació, proposem cincque no et pots perdre aquest estiu.És unasituada en un entorn natural privilegiat, entre l'espai protegit del massís de lesi el pla de la Selva. Situat en un punt estratègic, es troba a 14 quilòmetres de Girona i a 20 quilòmetres de la Costa Brava. L'explotació del suro ha marcat i marca encara la vida del municipi. Així, a Cassà s'hi pot descobrir el viatge que fa undes de l'arbre fins a les nostres taules. És terra de músics i s'hi fan diverses fires i espectacles durant l'any, a més d'un ricque inclou un nucli medieval i petites joies modernistes.Calella de Palafrugell és un dels pocs nuclis de la Costa Brava que encara conserva l'encant que es respirava als pobles de la zona abans que s'hi instal·lés el turisme. Carrers estrets, cases amb coberta inclinada i habitatges tradicionals de pescadors de dues plantes completen l'antica tocar del Mediterrani. A més a més, enguany ha estat escollit un dels pobles amb més encants de Catalunya per l'Agència Catalana de Turisme.Cadaqués és un poble. Un poble d’una gran riquesa en tots els sentits. Situat enmig dels bells paratges deles poden fer excursions i recorreguts per la zona. La petita vila pesquera combina la tradició amb la modernitat, l'art i la bona gastronomia. Tot un paratge envoltat de cales solitàries d’i cristal·lina que no et pots perdre.Madremanya és un petit poblet rural amb una gran bellesa i un entorn de pau, calidesa ienvejables. La imatge d'aquest municipi ve presidida per la silueta de l'església parroquial de Sant Esteve que es pot percebre a la llunyania. Aquesta havia estat fortificada, igual que tot el municipi, ja que encara queden. El seu entorn natural es caracteritza per ser undegut a la presència de la serra del Montnegre i, de fet, el poble està ubicat a la cima d'un turó.Situat en el cor de l’Empordà, el poble de Begur i les seves platges configuren un dels indrets més meravellosos de la. El poblesper excel·lència, Begur té un castell medieval, carrers i places plenes de vida. A més a més, dins del seu terme municipal hi ha vuitque configuren un entorn paisatgístic, inigualables.A mig camí entre Barcelona i França es troba Peratallada, undeclarat bé cultural d'interès nacional i un dels nuclis catalans més importants pel que fa aEl municipi conserva el seu aspecte feudal, amb carrers estrets, un castell-palau ben conservat i les muralles, amb un fossat excavat a la roca on s'ubica.Fins ben passada l’Edat Mitjana, la vila va ser la capital del comtat d’Empúries. Els vestigis d’aquest passat queden reflectits a la basílica gòtica de Santa Maria.és l’exclusiva marina residencial del municipi de Castelló d’Empúries. Ubicada al litoral de la Badia de Roses i assentada al cor del, és una de les marines més belles del món.El nucli urbà se situa al voltant de l'església parroquial de Sant Quirze, documentada l'any 1362. Campllong es troba en un espai de pas situaque acull i acarona poblets rurals amb encants diferents i emblemàtics, la fira, festes, esdeveniments, paisatges i tradicions, gaudint de la millorarrelada als productes de la terra.Garriguella està situat al peu de la serra de l’Albera i ofereix un gran ventall d’activitats i punts d’interès per visitar. Començant per la seva, una de les més antigues de lafins als diversos punts des d’on contemplar magnífiques vistes, com el mirador de la costa de la torre. Menció a part mereix la serra de l’Albera, un paratge de gran bellesa natural.És el poble d’entrada a lades de la ciutat de Girona. És un mosaic de paisatgesdes de la plana agrícola fins a la muntanya de Sant Grau, on les possibilitats lúdiques, culturals i gastronòmiques ofereixen una magnífica estada. Una zona plena de patrimoni cultural, ermites,i fonts, li sumem que està a 5 minuts de la ciutat de Girona, Sant Gregori es converteix en un municipi indispensable de veure i descobrir.