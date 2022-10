La Policia Municipal de Girona porta l'Ajuntament al jutjat per les hores extres

Mesures cautelars

ha dut l'Ajuntament al jutjat per obligar-los a fer. El sindicat SIP-Fepol ha presentat un recurs contenciós per reclamar la nul·litat del decret d'alcaldia que ordena mobilitzar els agents que calgui durant la festa a l'empara de la Llei de Policies Locals, que recull que davant situacions "d'excepcionalitat" es pugui mobilitzar la plantilla que sigui necessària per garantir la seguretat. Els agents, però, al·leguen que el decret es va adoptar per la "mera voluntat de l'alcaldessa", que "és nul de ple dret" i que vulnera "de manera flagrant el dret de llibertat sindical".El decret d'alcaldia que ordena mobilitzar els policies que calgui per garantir la seguretat durant les(i per tant, obligar-los a fer hores extra) parafrasejava part d'un informe que va emetre el cap del cos, l'intendent Joan Jou, a principis d'octubre. L'informe alertava que no hi havia prou efectius necessaris per cobrir tots els actes que hi haurà a la ciutat durant les festes, que comencen avui i s'allargaran fins al 6 de novembre.A l'escrit, l'intendent calculava que durant les Fires, aproximadament es podrien mobilitzar unes 63 jornades laborals dins del cos. Però que per cobrir tots els esdeveniments, se'n necessitaven 298.Arran d'això, el cap de la Policia Municipal demanava a l'equip de govern "buscar els mitjans per poder reforçar el servei policial amb el nombre d'agents adequat" i, d'aquesta manera, "garantir els mínims de seguretat exigibles durant les Fires 2022". Posteriorment, en un segon informe emès la setmana passada el cap de la Policia Municipal concretava quinstenia tant per dia concret com per franges horàries.Arran del decret,van denunciar la situació en un comunicat on asseguraven que "atropella els drets laborals dels i les policies" de la ciutat" i ara el SIP-Fepol ha fet un pas més enllà i ho ha portat al jutjat.El sindicat ha presentat un recurs contenciós contra la decisió i demana que s'anul·li el. A l'escrit, argumenten que la decisió s'ha pres "per la mera voluntat de l'alcaldessa" sense que cap actuació prèvia i sense que "s'hagi negociat o exposat la situació als sindicats".També al·leguen que el decret que impugnen és "" perquè s'ha dictat "prescindint totalment del procediment establert" perquè, entre d'altres coses, no els ho van notificar i que vulnera de "manera flagrant el dret de llibertat sindical" amb la imposició "forçosa de serveis".Al recurs, també argumenten que les tasques per a les quals se'ls vol obligar a fer hores extraordinàries no són "d'urgència", que es podrien cobrir amb serveis ordinaris i que es podrien haver planificat amb el calendari laboral tenint en compte que es tracta d'un esdeveniment anual.A més, al·leguen que s'imposa la realització d'hores extra sense "donar la possibilitat" als afectats "de defensar els seus interessos o fer al·legacions contra l'acord".El portaveu del sindicat,diu que s'han vist obligats a prendre la decisió per la "poca seriositat" de l'Ajuntament.El sindicat, a més, demana que suspengui l'acord com a mesura cautelar abans que comencin les fires per "evitar perjudicis que serien d'impossible o molt difícil reparació en cas que la demanda principal fos finalment estimada".