Els premis Ondas distingeixen el Festival Porta Ferrada

de Jordi Basté ha estat reconegut amb ela millor programa de ràdio de l'Estat. Així ho han fet públic des dels guardons que atorga la SER, i que també ha premiateldepresentat per Marc Ribas com a millor programa de televisió no estatal mentre querecollirà el premi a millor presentador.Pel que fa a la resta de premis, destaca també el premi com a millor documental per a, el reportatge desobre els atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost del 2017. El periodista Carles Francino també ha rebut el premi per la seva trajectòria i el Saber y ganar del presentadortambé ha estat guardonat com a millor programa d'entreteniment. Destaca també la menció especial del jurat a nivell musical pelque se celebra a Sant Feliu de Guíxols.La guerra atambé ha tingut protagonisme en els premis, sent reconegut un programa de la(RTS) sobre crims de guerra al país amb el premi internacional de televisió; la cobertura de(RNE) del conflicte a l'est d'Europa com a millor programació especial; i el seguiment de la mateixa guerra per part de(RTVE) com a millor programa d'actualitat o cobertura especial.Dins l'àmbit de la televisió, la resta de guardons han estat per a La que se avecina com a millor sèrie de comèdia; per a Cardo com a millor sèrie de drama; per aa Vota Juan, Vamos Juan i Venga Juan com a millor intèrpret masculí en ficció, i per aa Los herederos de la Tierra i Sequía com a millor intèrpret femenina en ficció. Pel que fa als premis Ondas nacionals de música, s'ha distingit la trajectòria decom a fenomen musical de l'any, i el concert de clausura de la gira La Cruz del Mapa. Hay que vivir el momento, de, com a millor espectacle, gira o festival.