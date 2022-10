Denuncien un home a Begur per pescar dins una reserva natural i no tenir llicència federativa

Els, en coordinació amb la(Baix Empordà), han denunciat un home per ferdins laal municipi i per no tenir llicència federativa.El van enxampar, submergit dins l'aigua amb un tub de respiració i sense dur cap boia identificativa. Després de requerir-li diverses vegades que sortís de l'aigua, els agents es van posar l'equipació aquàtica per treure'l a la força. Va ser en aquest moment, quan relaten que l'home es va entregar. No havia efectuat cap pesca, peròL'arma va ser requisada i el pescador va ser traslladat a la platja, on se li va interposar la denúncia.La Policia Local havia estat fent seguiment de la, encerclant l'individu -que ésper impedir que s'escapés. Els agents han pogut detectar el cas gràcies a ladesprés de rebre una trucada al telèfon d'emergències alertant d'aquesta pràctica il·legal. A hores d'ara,se li aplica per aquests fets.