​Girona vol congelar els impostos i taxes per a l'any que ve: «Ara no toca apujar‑los»

per a l'any que ve per l'escalada inflacionista i per no carregar més sobre el ciutadà. "Ara no toca apujar-los, són moments difícils", ha dit la regidora d'Hisenda,, durant la roda de premsa de presentació on també ha admès que quadrar els pressupostos del 2023 serà "molt complicat". Per això, reclama a l'Estat que doti els ajuntaments de més "recursos" per poder fer front, a banda dels increments de subministraments, a l'augment del sou de l'1,5% als funcionaris. "Nosaltres hi estem d'acord però no ens posen els recursos per poder-ho aplicar", ha afegit.Girona no vol augmentar els impostos i taxes per a l'any que ve. Seguint la mateix línia que han adoptat altres ajuntaments de grans ciutats com, l'equip de govern ha anunciat aquest dilluns que portarà a ple la proposta de congelar-los per no carregar més sobre els contribuents en un context d'escalada inflacionista.Planas ho ha explicat en una roda de premsa posterior a la presentació dels números als diferents grups municipals amb qui haurà dePlanas ha dit que no era el moment d'apujar-los i que l'Ajuntament assumiria aquest esforç tenint en compte que té els números sanejats, però ja ha deixat clar que quadrar el pressupost del 2023 costarà i molt. ", ha dit.Per això, ha apel·lat directament ai li ha demanat que doti de més recursos els ajuntaments, l'administració més propera al ciutadà. En aquest sentit, ha dit que el 5% de transferències per la liquidació és insuficient i que cal equiparar aquest percentatge al 25% que es fa a les comunitats autònomes.Planas ha reiterat que els sembla bé la mesura d'en aquest conjuntura econòmica però que per fer-ho calen recursos. "Només demanem un tracte just", ha insistit. La regidora també he alertat que les despeses de llum i gran de les arques municipals han augmentat exponencialment i que no saben com s'haurà d'afrontar tot plegat.Unesque, segons ha avançat, suposen un increment de 2,6 milions d'euros. "No conec cap regidor d'Hisenda que hagi aconseguit quadrar el pressupost per a l'any que ve", ha dit.A banda de la congelació, lespreveuen una reducció de 15 euros en la taxa de tinença d'animals (de 35 a 20 euros); ampliar la d'ocupació de la via pública a negocis que serveixen per al repartiment de productes com ara d'Amazon amb una taxa de 915 euros o la creació d'una figura d'aparcament limitat de 30 minuts per afavorir les compres en comerços.També s'agilitzaran els tràmits dels establiments en la gestió de la taxa per ocupació de la via pública. "Abans es feia en dos cops i ara ho farem en un sol tràmit a principis d'any", ha explicat.