​El barri de Sant Ferriol d'Olot, de festa aquest cap de setmana

Un dels barris que configuren el centre de la ciutat d'Olot estarà de festa aquest cap de setmana. Es tracta del barri de, el qual celebrarà la seva celebració des de divendres i fins al dilluns. Serande festa on hi haurà diferents actes per a tots els públics.El més destacat, seràa lesquan hi haurà lapels carrers del centre de la ciutat. Es podrà veure l'Àliga Nova, l'Àliga Vella, el Bou, en Cucut i la Xarruca. Tots ells sortiran en un recorregut que anirà fent parades a diferents places i punts per fer els balls de la faràndula. La cercavila estarà acompanyada pels Grallers de l'Esbart d'Olot, els 4 Vents i els Marrinxos., també es podrà tornar a veure la faràndula a lesal parc infantil del costat de la Residència La Tardor. Es farà cercavila per la Plaça Clarà i ball de la faràndula del barri davant l'Escola Pia.Durant la resta de dies també hi haurà degustacions, la inauguració d'una exposició, missa i concurs de dibuix.