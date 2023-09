​El regidor de Mobilitat, obert a modificar la prohibició de bicicletes al centre d'Olot

En plena Setmana de la Mobilitat

Sobre la polèmica: "Sembla lògica"

Més d'una setmana després que el ple de l' aprovés inicialment la mesura de prohibir bicicletes i patinets al centre de la ciutat , ara el regidor de Mobilitat,, es mostra obert a possibles modificacions. Ho ha assegurat en una roda de premsa aquest dijous al matí en la qual ha defensat la posició del consistori, peròi a participar en el procés d'exposició pública en què es troba la mesura."Cal recordar que l'aprovació de la mesura va ser inicial i, per tant, estem en període de consultes i aportacions.. Sempre anem amb la ment oberta, però val a dir, amb les prioritats ben clares respecte al que hem de tenir cura, que són les persones", ha dit CrivillésEl regidor de Mobilitat ha assegurat que estan oberts a les modificacions que es puguin proposar a través de lesque es presentin en els pròxims 30 dies que durarà l'exposició pública de la mesura. "A les modificacions s'hi ha d'estar obert sempre. Està clar que hi ha la sensibilitat a flor de pell en segons quins sectors respecte a les afectacions en determinats vehicles, però se'n pot parlar i intentar. El que està molt clar és que el futur que ens espera és que tinguem una separació més efectiva dels diferents models de transport perquè no hi hagi confluències i conflictes", ha afirmat.La mesura aprovada inicialment en l'últim ple municipal de l'agost serà objecte de debat en el fòrum que està previst celebrar amb motiu de la. L'Ajuntament ha organitzat diferents activitats com tallers i xerrades emmarcades en aquesta celebració que començarà aquest cap de setmana i s'allargarà els pròxims dies. Una d'elles ésobert a tota la ciutadania, on hi participarà el regidor. "La intenció és tenir un debat fluid i civilitzat amb totes les parts relacionades amb el tema de la mobilitat i asseure les bases per fer la mobilitat eficient i per tenir la cura del que és més important que són les persones", diu Crivillés sobre el fòrum que tindrà lloc el pròximde setembre a les 19 h a l'Espai Cràter.Hores després de l'anunci de l'equip de govern durant el ple municipal de prohibir l'ús de bicicletes i patinets al centre d'Olot, diferents sectors a favor de la mobilitat sostenible de la ciutat vana través de les xarxes socials, de la mateixa manera que hi va haver usuaris queTot plegat va generar certa polèmica que per a Crivillés: "Més que esperar la polèmica, sembla lògica per certs sectors. Crec que és un deure d'un govern decidir sobre les prioritats". El regidor de Mobilitat ha defensat la decisió aquest dijous en roda de premsa com una necessitat per qüestions de seguretat dels ciutadans que van a peu pel Nucli Antic: "Donades segons quines casuístiques molt habituals i són fàcilment observables, sobretot en el Nucli Antic, s'havia de prioritzar els vianants, les persones grans, la mainada i les persones amb mobilitat reduïda. A partir d'aquí, treballar perquè hi hagi la reordenació del trànsit amb tots els tipus de mobilitat possibles, però tenint cura de la seva separació sempre en cada cas".