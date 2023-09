​La gossera de la Garrotxa tindrà més del doble de la capacitat actual

El plànol de les noves i remodelades instal·lacions Foto: Consell Comarcal de la Garrotxa

Un gos tancat a una de les gàbies de la gossera comarcal. Foto: Pau Masó



Una gossera "sobresaturada"

El Consell Comarcal de la Garrotxa ja té sobre la taula el projecte definitiu per a la remodelació de la gossera comarcal situada a les instal·lacions de. A través del Consell de Presidència celebrat el 4 de setembre, l'òrgan vael document definitiu que ara s'ha de sotmetre a informació pública durant 30 dies.El document, al qual ha tingut accés, descriu com seran les noves instal·lacions. Es farà una remodelació de l'actual gossera de Can Mali per tal de millorar el benestar dels animals. Per aconseguir això, esd'acollida d'animals passant del màxim de 142 animals que té ara, a. Això serà gràcies a la construcció de, respecte a les 64 que hi ha a dia d'avui.En total, les noves instal·lacions tindrani comptaran ambi integrat paisatgísticament que tindrà nous espais d'atenció per als animals com una sala de cures, dues gateres o un espai de rentatge dels animals. A més, també hi haurà una zona de rebuda de visitants i recepció. El projecte també inclou la construcció de caneres per a gossos perillosos i la instal·lació deen una primera fase i cinc més en una segona.Es preveu que el cost total de la remodelació de les instal·lacions de Can Mali pugi ai que les obres puguin durar. Fins d'aquí a un mes, quan el projecte estigui aprovat definitivament, no es podran licitar i adjudicar les obres que estan previstes per al 2024.Les instal·lacions de Can Mali van ser adquirides pel Consell Comarcal el 2014. Fins llavors era una parcel·la privada. Actualment, té llicència per a 10 gats i 132 gossos, però la realitat és que aquestes xifres se superen constantment. Així ho descriu el mateix projecte de remodelació: "Les actuals instal·lacions de Can Mali estan totalment sobresaturades, donant una densitat d'animals molt alta que suposa un gran estrès per ells, i que fade salubritat i confort. Això també es fa palès en el fet que s'utilitzin espais no adaptats adequadament per l'allotjament, cures, neteja... dels animals".Des del 2018 el Consell Comarcal ha estat estudiant la remodelació i millora de Can Mali, però no ha estat fins al 2022 quan es va elaborar el projecte que s'ha aprovat fa pocs dies. El document, però, també va rebre un cop de porta a laque va obligar a retocar alguns punts perquè el recinte es troba dins una zona d'interès natural del parc natural de la Zona Volcànica. No va ser fins al març d'aquest any que urbanisme va donar el vistiplau i el projecte es va poder posar damunt la taula del Consell Comarcal que l'ha aprovat aquest setembre.