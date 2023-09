L'alcalde d'Olot dona suport al mosso de la bufetada: «Hem d'estar al costat de la policia»

Ja fa un mes del cas de la bufetada del mosso d'Olot que va aixecar polèmica per l'actuació policial d'aquell moment. L'agent va etzibar una bufetada a un home que estava assegut i cridant al carrer i un veí ho va gravar . Actualment, el mosso es trobai el cas ha passat en mans d'un jutge.En l'últim ple municipal de l'Ajuntament d'Olot, la CUP va demanar a l'equip de govern una valoració dels fets. En la seva resposta, l'alcalde de la ciutat,, va mostrar públicament el suport als cossos de seguretat: ", qui treballa en unes condicions molt complicades. Més enllà de si l'actuació és proporcionada o no, hem de donar un suport total i absolut a les actuacions dels Mossos i la Policia Municipal. Sense treure que, com sempre, les situacions són millorables". Berga també va assegurar que les situacions de tensió que es viuen a la ciutat "cada vegada van a més" i per això la policia "es mereix que se sentin recolzats".Per altra banda, l'alcalde també va informar que l'home que el mosso va reduir amb una bufetada acumulava desenes d'intervencions policials des del 2018 a la ciutat. En els últims cinc anys, la Policia Local ha hagut de ferrelacionades amb aquest home i els Mossos d'Esquadra, algunes d'elles relacionades amb l'ús de ganivets o destrals.