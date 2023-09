Mor un treballador després de precipitar‑se des del sostre d’una nau a Olot

Un home ha mort aquest dimarts al matí en un accident laboral a Olot. El treballador d'uns 57 anys estava reparant el sostre d'una nau aldel polígon pla de Baix quan s'ha precipitat des d'una alçada de vuit metres.Els fets han tingut lloc cap ai el Servei d'Emergències Mèdiques ha enviat ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat fins al lloc dels fets, tot i que no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida i l'home ha mort al lloc de l'accidentFins al lloc dels fets també s’hi han traslladat dues dotacions de bombers i els Mossos investiguen el cas com a