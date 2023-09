​L'institut escola Greda d'Olot arrenca el curs amb recels de l'AFA per la manca d'espais

Educació garanteix els mòduls al gener

El curs escolar ha arrencat a l' institut escola la Greda d'Olot amb nous espais habilitats com a aules lectives per la manca d'espais. Així ho ha denunciat l'del centre, qui fa mesos ja va denunciar que el centre estava "desbordat" per la manca de planificació del Departament d'Educació.De fet, es preveu que s'instal·lin barracons per poder tenir nous espais lectius , però no estaran disponibles fins al gener de l'any vinent. Des de l'AFA asseguren que la biblioteca, el menjador i el despatx d'administracióper fer-hi classe a l'espera dels mòduls prefabricats.Segons ha explicat l'AFA de l'institut escola, l'Ajuntament d'Olot ja ha començat les obres de les escomeses per instal·lar-hi els mòduls prefabricats. Per contra, però, no teneni de moment no han vist que el departament hagi mogut fitxa. Aquest curs, la Greda compta amb 62 infants i joves més que el curs anterior i és un centre d'alta complexitat.El responsable d’Educació a Girona ha assegurat quei ha anunciat que preveuen instal·lar els mòduls prefabricats “més aviat que tard”.En aquest sentit,confia en tenir les obres acabades abans del termini establert i anunciat a les famílies (g) però que van donar un termini “garantista”. Tot i així, el director dels serveis territorials ha recordat que els mòduls seranmentre no es construeix l’espai adequat.