​Els grups per descobrir de les Festes del Tura 2023

Lesque se celebraran des d'aquest dimecres fins al diumenge acullen una quarantena de concerts en cinc dies. Més enllà de ser una festa major, també és considerada, ja sigui per la seva quantitat de concerts en pocs dies, com també la seva qualitat. De fet, la programació musical de les Festes sempre es mou en un equilibri entre grups coneguts i altres que són per conèixer.us hem fet una selecció d'aquells concerts d'artistes mésque passaran per les Festes del Tura 2023 i que t'agradarà conèixer.Dimecres 6, plaça Major, 00:30 h"Música saxofònica per a malucs inquiets". Així es defineix a la seva pàgina web un grup que va començar sent la la formació de vents d'altres grups. Finalment, van decidir fer el pas i formar-se com a conjunt propi incorporant veus i altres instruments. La sonoritat dels vents són la principal característica d'un grup que és de Madrid i que demostra el seu domini del Ritm and Blues dels anys setanta.Dimecres 6, plaça Campdenmàs, 23:30 hEs tracta, segurament, del grup més internacional que tocarà aquestes Festes del Tura. Principalment, per la seva cançó "Spinning over you" creada el 2017 i que ha sonat arreu del món i té milions de reproduccions a Youtube. La curiositat d'aquest duet és que la seva cantant té vinculació amb Olot: va néixer a la capital garrotxina, tot i que no hi ha viscut. Ella es diu Solei i ell Igor. Es van conèixer a Londres quan el cantant buscava una veu per al seu treball final de màster i la va acabar trobant en un bar.Dimecres, plaça Campdenmàs, 1:30 hTambé es tracta d'un duet de dos joves, en aquest cas de Girona, que a través d'una taula de mescles i una guitarra ofereixen cançons de beatbox a l'estil Chemical Brothers o The Prodigy.Divendres, plaça Major, 1:00 hUna gran banda que no et deixarà indiferent. La música de la Big Funk Band desperta totes les oïdes a través del funk i gràcies a la direcció de Vicens Martín. El conjunt ofereix versions de clàssics de Prince, Stevie Wonder i molts altres.Divendres, plaça Campdenmàs, 1.30 hAquesta artista madrilenya aterra a les Festes del Tura amb un missatge de crítica social que queda reflectit a les seves cançons. Isabel Casanova va començar a escriure cançons enmig de crisis de soledat i ara explota les preguntes personals que es fa per mirar d'entendre la societat. A Olot la veurem fent duet amb una cantant de beat box i portant dalt de l'escenari la seva sonoritat que barreja diferents influències de grans clàssics llatinoamericans com Mercedes Sosa, Chavela Vargas o Violeta Parra. També explota el hip-hop, el pop, reggae o el soul.Dissabte, plaça Major, 22 hJuntament amb Reyko és una de les artistes més internacionals que passaran per les Festes del Tura. Arriba de Brasil i es defineix com una cantant i activista. Les seves lletres recullen els missatges de la lluita feminista, antiracista i LGTBI. Es tracta d'una artista de renom al Brasil que canta en portuguès i que destaca pel seu gran recorregut estilístic que va des del reggae, al rap o el beat box.Dissabte, plaça Major, 24 hBeatriz del Monte oferirà a les Festes del Tura un concert que es cataloga dins l'estil anomenat "rap rural". Nascuda a Madrid, aquesta poeta i ballarina de música contemporània desprèn a través de les seves lletres un missatge contra el creixement i posant en valor el passat.Dissabte, plaça Campdenmàs, 1:30 hSortit dels carrers de Londres, aquest artista osonenc trenca estereotips amb el seu estil i posada en escena. Ofereix un rock gamberro que, sent d'Osona, defineix com "porc rock". A Olot arriba amb el seu "comboi", diferents músics que donen cos i qualitat a un producte musical molt ben treballat.