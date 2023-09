​Esclaten les Festes del Tura, esclata l'orgull olotí

Ser d'Olot no és el mateix que viure a Olot. Viure és estar;. Amb aquesta premissa la capital de la Garrotxa engega cinc dies de festa major, un moment únic a l'any que serveix perquè els ciutadans sentim i mostrem l'orgull de pertànyer a una ciutat com la nostra. Les festes majors no són res més que això: un moment col·lectiu perAquest dimecres, per la porta de l'Hospici sortiran tots i cada un dels elements que formen la identitat col·lectiva d'Olot. Elssón el paraigua de les múltiples identitats que senten els barris, associacions o escoles de la ciutat. La quarantena de gegants, cabeçuts i figures que desfilaran són els fragments que ens fan sentir olotins. Són figures que formen part de la faràndula olotina,única a Catalunya que ens arrela a allò que som i allà on som. Cada any aquesta galàxia és més gran, una mostra que, potser, cada vegada ens és més important mostrar que ens sentim d'un lloc.Amb la cercavila de Festes del Tura esclata un sentiment únic d'. Orgull perquè quan la faràndula surt al carrer veiem davant els nostres ulls una mostra pública de la identitat olotina i una oportunitat per mostrar, sense dir res, el que som. Satisfacció perquè hi som i podem tornar a viure les Festes recordant aquells que les viurien al nostre costat. I autoestima perquè, per un moment a l'any, només estant al carrer ja ens sentim part de la ciutat.L'orgull que esclata amb les Festes del Tura és capaç de fer-nos creure quedurant cinc dies i que, durant cinc dies, passa poca cosa més enllà del centre de la ciutat. Aquest és el poder de l'orgull olotí, que ens fa sentir més únics que mai i ens permet. Durant els pròxims cinc dies ens mirarem a nosaltres mateixos, un exercici que pot semblar egocèntric, però que ens permet mantenir una identitat que es renova a cada edició de les Festes del Tura. I és que sense sentiment no hi ha orgull. Sense orgull no hi ha identitat. I sense identitat no hi ha ciutat. Que esclati la festa i també el nostre