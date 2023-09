​Beget rep cobertura mòbil per primer cop: «És una reivindicació històrica»

L'Obrador Ricolta de Beget Foto: Lourdes Casademont / ACN

Els turistes, despistats

El poble de Beget Foto: Lourdes Casademont / ACN

De tenir la torre a esperar l'"efecte dominó"

Viure en un poble petit sense cobertura mòbil és poc habitual en una societat hiperconnectada. Aquest era el cas de, un poble a cavall de la Garrotxa i el Ripollès. També hi havia quatre nuclis dispersos més de Camprodon afectats: Rocabruna, Bolós, Salarsa i un sector de Font Rubí. Fins aquest agost, quan han deixat de ser zones fosques. Alguns veïns admeten que han rebut l'arribada deamb certa incredulitat i amb la sensació que ja fa molts anys que hauria d'haver passat. "Al poble hi ha un cartell que informa que s'està posant l'antena perquè hi hagi cobertura a Beget i si mires la data és del 2016", explica l', veïna de Beget. Recorda que va saber que ja hi havia telefonia quan una amiga -l'única amiga de Beget amb Vodafone- li va venir dient que ja tenia cobertura. "Va ser una sorpresa", recorda.L'Annabel, juntament amb en, fa un any que han obert un obrador de pa, dolços i elaborats. Com que no són de Vodafone, segueixen sense telefonia, tot i que han posat una xarxa wifi com a alternativa encara tenen mancances. "El principal maldecap són les comandes amb els proveïdors", admet. Si ja els costa baixar fins a Beget -és una carretera de corbes estreta-, si no els respons a la trucada, sovint han d'"endevinar" on els han deixat els paquets, si a Correus deo a una gasolinera, per exemple. L'altre hàndicap són els missatges SMS de l'administració: "Has de sortir del poble, fer la tramitació a un punt de cobertura". Malgrat tot, no canviaria viure a un altre lloc: "has de renunciar a coses, però en guanyes moltes altres, com una qualitat de vida enorme".Qui tampoc hi renunciaria ara que ha fet el pas és en. Amb el confinament per covid-19, va decidir fer de la segona residència el seu lloc de vida i està encantat. També s'ha instal·lat wifi per poder teletreballar de productor de gires i festivals i tampoc rep encara senyal de mòbil. "Deu fer deu o dotze anys que el tema de la cobertura està planejant, sempre diuen el febrer, el febrer arribarà...", explica. "Jo estic amb Movistar i havia entès que seria la primera a donar servei, però no, i seguim sense rebre trucades", remarca. Malgrat tot, s'ho ha agafat amb filosofia: "Ja hi estic acostumat i li he donat la volta, a casa és el moment de connexió i a fora, estic lliure". I admet que els que més ho pateixen són els companys de feina, però que ja han trobat la manera. De fet, assegura que si hagués de firmar, triaria continuar així.La majoria dels visitants no estan al cas de la situació a Beget. L'de Granollers, que ha vingut a passar-hi el matí, assegura que de cobertura en té sense problemes perquè rep senyal de Vodafone. "Estic de vacances, però el mòbil no para de pitar perquè m'entren els correus de la feina, no tinc problemes i he pogut trucar també", detalla. "És un poble ben petit i ben amagat i he pogut pagar amb targeta i tot bé", i res no li ha fet pensar que era una zona fosca de cobertura.D'altres, en canvi, no entenien com podia ser que no anés el telèfon. És el cas d'en, que ha vingut d'Arenys de Munt. Ja fa uns anys que va passar uns dies a Beget i aquest estiu hi ha volgut tornar. Ha intentat fer una trucada sense èxit per reservar taula a Camprodon en unes hores. "No hi ha manera", i afegeix que espera almenys poder parlar per whatsapp i que la gestió li faci la seva filla.Camprodon porta prop dereclamant tenir cobertura mòbil a aquests cinc nuclis més allunyats per ser com la resta de Catalunya. Des del 2009 que hi havia un projecte per construir la torre de comunicacions de coll de Bucs, a-prop del nucli de Sant Miquel de Pera-, però uns anys més tard i en plena crisi la Generalitat se'n va desdir per falta de recursos, un fet que va indignar els veïns del municipi. Diferents equips de govern municipals van treballar per superar la falta de suports.Finalment, es va construint la torre amb l'ajuntament com a promotor a una finca privada del, a Montaguti i Oix, i el 2019 va ser per fi una realitat. Fins que no ha arribat una operadora interessada a posar l'antena, però, no han pogut començar a rebre senyal de telefonia mòbil.El regidor de Comunicació de Camprodon,, celebra que per fi ja hi hagi una operadora: "Era una reivindicació històrica, molts veïns i turistes ho demanaven". Explica que esperen que ara hi hagi un "efecte dominó" amb l'arribada de nous operadors. Segons el regidor, tenen el compromís de Movistar "que s'hi pugui instal·lar en un breu període de temps, però no hi ha terminis fixats", assenyala.I és que el principal escull ha estat "convèncer" les empreses de telefonia que la "rendibilitat" a la zona anava més enllà de donar servei als 200 veïns. "És una de les zones més freqüentades de senderisme i ciclisme en ser", explica. Segons el regidor, això fa que quan es perd un excursionista o algú els truca que no poden contactar amb un familiar, han de desplaçar-se 'in situ' per esbrinar què ha passat. Començar a tenir cobertura mòbil en bona part de la zona permetrà també millorar en seguretat, si bé, tal com apunta regidor, molts visitants poden desitjar estar incomunicats en període de vacances per gaudir d'aquesta zona tan idíl·lica.