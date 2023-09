Els nous participants

Aquesta és la llista i l'ordre de la cercavila 2023:



Cabeçuts d'Olot

Gegants d'Olot

Cobla Principal d'Olot

Cavallets d'Olot

Cobla Principal de Cassà

1- Àliga Nova del barri de Sant Ferriol

2- Drac del Carme

3- Conill i conillets del Carme

4- Pollastre del barri del Palau

5- Pubill i pubilla del barri del Roser

6- L'Apotecari d'Olot i Senyora del barri de Montolivet

Cobla Osona

7- Pendeju del Pim Pam Pum Foc

8- En Bisaroca, en Croscat i la Margarida del barri de Benavent

9 – El bou de Sant Feriol

10 - La Vaca Simforosa de Sant Roc

11 – Gegants del barri de la Caixa

Cobla de Festes del Tura

12 - El nen i sols de Rialles

13 – Mussols i mussolets

14 – La Cabreta del Cornamusam

15 – El Gallarut del barri de les Fonts

16 – En Jepet i la Cisqueta del Barri del Xiprer

17 – El Tió d'Olot

Cobla Foment del Montgrí

18 – Gegants i cabeçuts del Cor de maria

19 – Gegants del barri de Sant Francesc

20 – Santonegro del Nucli Antic

21 – En Benet i la Marcela de la Residència Montsacopa

22 – El ratolí del barri de Bonavista

Cobla la Principal de Banyoles

23 – Cabeçuts de l'Orfeó

24 – La Magdalena i en Francesc del barri del Morrot

25 – En Batoies i les perdius de Batet

26 – El Ferroviari dels Amics del Tren

27 – La Vaca de Sant Ferriol

28 – La Violant del barri de les Estires

Cobla Rossinyolets

29 – El gegantó Artur del barri de les Planotes

30 – La V/Bella de la Carnavalesca

31 – La Flama del barri dels Desemparats

32 – La Valèria d'Integra

33 – La Fada Grida de l'escola Malagrida

34 – En Clam i les Copes dels Almogàvers Garrotxins

Xaranga Bufa Tramuntana

35 – En Tim del Ràcing Team

36 – Els Gegants i el Gat de Sant Miquel

37 – En Boru-Boru de l'Escola d'Art

38 – En Trompis de l'Hoquei Olot

39 – El Porc i el Xai de la Penya Aoapix

Xaranga Bufant Fort

Ningú es vol perdre l'esclat de lesi ho demostra la gran participació que tindrà aquest any la cercavila inicial de la Festa Major d'Olot. Si l'any passat ja va ser la més participativa, aquest 2023 encara ho serà més i es convertirà en la cercavila amb més participació de la història.formaran part del que, per a molts, és un dels millors actes de les Festes. Com és habitual, començarà a lesi recorrerà diversos carrers del centre de la ciutat: plaça Major, església del Tura, plaça Campdenmàs, carrer dels Sastres, Firal, carrer de Sant Ferriol, carrers Sant Rafel i Hospici. La cercavila estarà liderada pels Gegants d'Olot, els Cabeçuts i Cavallets i comptarà també amb set cobles i dues xarangues.Aquest 2023 la faràndula olotina ha seguit creixent i la cercavila comptarà amb totes les figures que s'han creat l'últim any a la ciutat. En total, hi haurà cinc nous elements i dos que tornaran a sortir després de dècades de no fer-ho. Els nous gegants seran la la Valèria d'Integra , ende l'Hoquei Olot, les duesdels Almogàvers Garrotxins,del barri dels Desemparats i el drac Boru-Boru de l'Escola d'Art Enguany, a la cercavila també es podrà tornar a veure l'i senyora del Barri de Montolivet, unes figures que feia anys que no sortien per Festes del Tura. A ells, també se'ls hi afegeix en, un cabeçut del Pim Pam Pum Foc que va guanyar un concurs de cabeçuts de la ciutat l'any 1985 i no ha sortit mai per la cercavila. Aquest 2023, les úniques absències de la cercavila seran els gegants de Pequín i els de Sant Cristòfor i Mas Bernat. La falta de balladors ha fet que enguany no puguin sortir