​La Cobla Principal d'Olot celebra 125 anys d'història aquestes Festes del Tura

Diversos noms i una Creu de Sant Jordi

La Cobla Principal d'Olot celebra aquestes Festes del Tura. Fundada eli després de passar per diferents noms, la banda municipal és la responsable de fer ballar els Gegants, Cabeçuts i Cavallets d'Olot i acompanyar-los a la cercavila. Per celebrar l'efemèride, aquest divendres, enmig de les Festes del Tura, se li faràa la plaça Major amb una "sorpresa Gegant", segons ha descrit l'Ajuntament al programa oficial. L'acte començarà a lesjust després del Seguici.El 1898 l'(formada el 1892) passa a dir-sei aquest moment passa a ser el naixement de l'actual Cobla Principal d'Olot. La Lira va comptar amb la direcció deentre 1899 i 190 amb un bon nivell i prestigi que la van portar a actuar també fora de la Garrotxa.El 1909, onze anys després del seu naixement, La Lira pateix una escissió i part dels músics que la formaven es fusionen amb(fundada el 1878 per Patllari Prat). Amb aquesta fusió neix la Cobla Principal d'Olot, les postals de presentació de la qual posaven "fundada l'any 1898". Els primers directors d'aquesta nova formació van serSota el nom de La Principal Olotina l'orquestra va actuar fins al 1934, quan va passar a dir-se. La banda va passar uns anys sent cobla-orquestra, però des del 1979 passa a dedicar-se, exclusivament, a ser cobla.El 1989, en l'any del seu centenari, la Cobla Principal d'Olot va rebre la. Actualment, la banda està formada per: un flabiol, dos tibles, dues tenores, dues trompetes, un trombó, dos fiscorns i un contrabaix.