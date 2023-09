​Quin temps farà per Festes del Tura?

Res de pluja

Calor

A poques hores perquè comencin les Festes del Tura d'Olot , una de les principals incògnites que els olotins esperen resoldre és quin temps farà els pròxims dies. La dita diu que "per Festes del Tura, pluja segura", però això l'any passat ja no es va complir i aquest 2023 sembla que podria repetir-seA hores d'ara, la previsió del principals canals meteorològics ( Meteocat Meteoblue ) és bona i. De fet, el pronòstic és totalment contrari: sol i calor. Si això es compleix, Olot podria viure unes Festes del Tura amb ambient d'estiu.Elpreveu que els pròxims cinc dies hi hagi una. El canal meteorològic català no preveu precipitacions cap dia de Festes del Tura. El dissabte seria el dia amb més probabilitats, tot i que el nivell de probabilitat és "baix". L'agència estatal de meteorologia, l', també assenyala dissabte i diumenge com els dies amb més probabilitat de pluja, tot i que, com el Meteocat, la probabilitat és baixa. Segons el canal espanyol, ara mateix el diumenge la probabilitat que es vegi ploure és del 5%.Serà el principal fenomen meteorològic d'aquestes Festes del Tura. El jersei que solíem guardar per a les nits de festa major és probable que aquest any no el necessitem. Està previst que les temperatures màximes arribin aels pròxims dies, sobretot de cara al cap de setmana. Les, cosa que permetria gaudir de les nits de Festes del Tura amb bona temperatura.