​Denuncien un home per cremar el cotxe de la seva exparella a Sant Jaume de Llierca

va viure divendres passat un cas deque va acabar amb un cotxe incendiat. La nit de divendres 1 de setembre al dissabte 2, un home va cremar el cotxe de la seva exparella després de discutir-hi.La dona, que viu al poble, tenia aparcat el vehicle a un solar que hi ha a la zona del, a prop del pis on resideix. Al voltant de dos quarts de dotze de la nit, l'home decidir cremar el vehicle amb alguna mena de líquid inflamable. La dona no es trobava al lloc dels fets en el moment de l'atac. Segons l'Ajuntament, ni l'home ni la dona són persones conegudes al poble i els serveis socials també s'han fet càrrec del cas.La dona va presentardels fets i contra l'agressor. Els Mossos van obrir una investigació com una situació de violència masclista i ara el cas es troba en mans del jutge, qui ha de decretar les mesures corresponents.