​Comencen tres setmanes d'obres a la carretera de les Preses

Aquest dilluns han començat tres setmanes de treballs d'asfaltatge a laque connectai la. Coneguda popularment com la carretera de les Preses, la via patirà restriccions de trànsitdurant els pròxims vint dies aproximadament.Les obres les porta a terme el, titular de la carretera, i ha avisat fa pocs dies als Ajuntaments. Els treballs es duran a terme de dilluns a divendres. Les tasques consistiran aque estan malmesos des de la rotonda del Túnel de Bracons fins a la Solfa d'Olot. Durant els treballs, sempre hi haurà un carril obert, però està previst que es donials milers de vehicles que circulen cada dia per un dels principals accessos a la capital de la Garrotxa.