​Un Ball de l'Hora de dia i familiar, el nou acte dels Marrinxos per Festes del Tura

L'any passat la sequera va deixar sense representació de la colla dels Marrinxos a les. La festa de l'aigua i l'escuma que cada any organitzaven al Firal es va haver de cancel·lar per culpa de la situació de sequera que vivia el país. Aquest 2023, la situació no només no ha millorat, sinó que ha empitjorat. Però els Marrinxos han ideatper no perdre la seva presència a la Festa Major d'Olot, malgrat les restriccions en els consums d'aigua.El nou acte que ha ideat l'entitat manté una de les principals essències de la festa de l'aigua i l'escuma: la festa. Sota el nom d', l'acte s'inspira en el ja conegutque se celebra de matinada després de la Turinada al carrer baix del Tura. Doncs els Marrinxos han ideat un Ball de l'Hora de dia i per a un públic més familiar. "Totes les coses estan inventades. No ens hem d'amagar. El Ball dels Quatre Quarts està inspirat en el Ball de l'Hora que se segueix fent a la matinada. Tenim clar, però, el nostre públic: famílies i infants", explica, membre dels Marrinxos.El ball dels Quatre Quarts tindrà lloc. Els Marrinxos plantaran la sevaa la plaça i posaran música durant una hora perquè les famílies i els infants s'ho passin bé. La idea és que a cada quart d'hora hi hagique permeti interactuar amb el públic. L'acte començarà a tres quarts de cinc, però un quart abans hi haurà concentració davant les escales de Festes del Tura amb una xaranga que portarà el públic cap a la plaça U d'Octubre."Vam intentar buscar crear un acte que ens permetés no perdre el nostre espai a les Festes del Tura. Som una entitat que li agrada fer coses per la ciutat i per a tota mena de públics", explica Puigdemont, qui tampoc descarta que, si en un futur les condicions de sequera milloren, l'entitat torni a organitzar la festa de l'aigua i l'escuma.