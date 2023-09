​Per què una empresa de Barcelona ha guanyat el concurs per la xurreria de Festes del Tura?

Què diu la mesa de contractació?

Jofre no va acreditar l'experiència

"No podem fer altra cosa"

Els últims dies s'ha aixecat polèmica a les xarxes socials i és tema de conversa als carrers d'Olot l'adjudicació de laal Firal a una empresa de fora la ciutat. Després de més de trenta anys oferint el servei, l'empresa olotinaha perdut el concurs públic i una empresa desota el nom empresarial deserà qui oferirà el servei.La xurreria olotina va emetre un comunicat a través de les seves xarxes socials sota el lema "De fora vingueren i de casa en tragueren": "Una empresa de les comarques de Barcelona ha guanyat el concurs i s'instal·larà al Firal i després de 38 anys la Xurreria Jofre no podrà ser-hi. Per la nostra part, sempre hem intentat posar totes les facilitats per continuar donant aquest servei que mai s'ha vist carregat de competència i que tanta gent espera per les Festes del Tura", assegurava el text.Des della parada de xurros que s'instal·la al Firal per Festes del Tura s'adjudica a través d'que llença l'Ajuntament. Fins aquest 2023, només s'hi havia presentat Xurreria Jofre. Per primer cop en anys,i s'ha hagut de fer una selecció a través dels criteris establerts en el concurs. Aquests criteris es divideixen en dos blocs:. Els de valor puntuen segons lai els automàtics sobreque les empreses estan disposades a pagar a l'ajuntament i sobreque acrediten.En l'acte de la mesa de contractació, a la qual ha tingut accés, cap de les dues empreses va acreditar la qualitat dels productes que utilitzen ni tampoc que fossin productes artesanals, un factor que també puntuava a favor. Per aquesta raó, l'Ajuntament va donara les dues empreses en aquest àmbit de valoració.En els criteris automàtics (l'oferta econòmica i l'experiència) l'empresa olotina va oferir pagar a l'Ajuntament el mínim que demanava el consistori pel lloguer de l'espai públic(), en canvi, l'empresa de Badalona va oferir una quantitat més gran (). Per aquest motiu, l'empresa forana va ser puntuada ambi la local ambTot i ja portar-li avantatge en la puntuació econòmica, l'empresa de Badalona encara va agafar més marge quan es va entrar a valorar l'experiència perquè Xurreria Jofre no va acreditar-la. "En la proposta presentada pel Sr. Joan Jofre Pararols s'assenyala que la seva família es dedica a l'elaboració i venda ambulant de xurros artesanals en fires i festes majors des de 1915. En la documentació presentadade la veracitat de les manifestacions que formula ni de l'assistència a fires i mercats", s'assenyala en l'acta.En canvi, Maracu Producciones sí que va acreditar la seva experiència en un total de 16 fires i mercats a través d'. Això va fer que l'empresa barcelonina s'emportési l'olotinaAl final, doncs, sumant totes les puntuacions, Maracu Producciones es va acabar emportant la gestió de la xurreria del Firal per les Festes del Tura amb una puntuació desobre 100, mentre que la Xurreria Jofre d'Olot va quedar-se ambDurant el ple d'aquest dijous es va posar sobre la taula la qüestió després que Activem Olot preguntés sobre la polèmica. El regidor de Festes i Economia i Hisenda d'Olot,, va explicar que el concurs s'havia desenvolupat amb normalitat i segons el que diu la normativa de contractació: "No podem fer altra cosa. Són les regles que ens posa la llei de contractes públics. Puc estar-hi més d'acord o menys. No estic d'acord al 100% amb aquesta mena de lleis que no permeten puntuar en cap cas ni l'antiguitat, ni l'experiència al municipi d'Olot, ni la proximitat. Són les regles del joc que ens han imposat".