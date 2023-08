​Olot reduirà el volum de les atraccions de Festes del Tura per a les persones amb alta sensibilitat

Un espai per a persones amb mobilitat reduïda als concerts del Firal

Olot impulsa una nova mesura per fer més inclusives les Festes del Tura . Aquest 2023, per primera vegada, lade l'esplanada de l'Antiga Estació reduirà el volum de la música, botzines o altres efectes sonors per tal de respectar lesLa mesura es portarà a terme un dels sis dies (del dimecres 6 al dilluns 11 de setembre) que les atraccions estaran obertes. Serà elde les quatre de la tarda a les deu de la nit. Durant aquesta franja horària hi haurà lai les atraccions no posaran alarmes ni botzines i abaixaran el volum. També reduiran la intensitat lumínica. Tot plegat perquè les persones amb alta sensibilitat puguin gaudir tranquil·lament de la fira."Fa dos anys, el meu fill va sortir-hi amb els amics i va haver de marxar pels globus. Moltes atraccions regalen globus i es rebenten. Va passar un moment de crisi i va haver de marxar de les fires", explica, presidenta de l' Associació de familiars de persones amb Trastorn de l'Espectre Autista de la Garrotxa . "Les famílies anem a les fires pensant que els hi agradarà als nostres fills. Però qualsevol soroll, globus o alarma inesperada poden fer que aquests infants tinguin conductes inapropiades i que siguem un focus d'atenció i ens sentim molt observats", afegeix.i lavan traslladar la necessitat a l'Ajuntament d'Olot i ara s'ha fet realitat. "No és un invent exclusiu de la ciutat d'Olot. Els firaires es mouen d'un lloc a l'altre i molts ja han participat en altres localitats on hi ha aquest condicionant. És un format que ja coneixen", explica el regidor de Serveis Urbans,A més de la jornada de baixa intensitat que es portarà a terme a la fira, està previst que les Festes del Tura també comptaran amb una nova mesura per a les persones amb mobilitat reduïda:per a veure els. Des de la regidoria de Festes asseguren que s'hi està treballant i que la iniciativa s'afegiria a altres mesures inclusives que ja s'han tirat endavant per la Festa Major d'Olot com elo l'espai que s'habilita a la plaça Major perquè els usuaris de residències de la ciutat puguin veure el Ball dels Gegants.