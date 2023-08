​El cos de Mossos d'Esquadra de la Garrotxa suma cinc nous agents

El cos delsha sumataquest mes d'agost. El Departament d'Interior ho ha anunciat aquest dimecres en la presentació de la nova promoció de mossos que han entrat al cos català aquest estiu. En total, a la Garrotxa hi haurà, doncs,Al global de Catalunya, s'han incorporatnous agents, dels quals 294 (un 38,5%) són dones. A la demarcació de Girona, se n'han destinat, cinc dels quals a la Garrotxa. Les comissaries gironines que més agents han incorporat aquest agost són Girona (13), Figueres (10), la Jonquera (10) i Blanes (8).A la presentació de la nova promoció del cos de Mossos d'Esquadra hi ha assistit el conseller d'Interior,, qui ha destacat que la incorporació de nous agents al cos respon també a la voluntat de crear una "policia de proximitat". "Moltes vegades en seguretat se sent a parlar de forma molt agressiva i dramàtica. La seguretat no va d'això, va de què els agents siguin allà on viuen els veïns. Durant massa anys vam estar sense promocions i va quedar el cos raquític", ha remarcat Elena. L'objectiu del Departament és arribar a una plantilla de. De fet, abans que acabi l'any es convocarà una nova promoció de 850 places més, que s'afegeixen a l'actual promoció que s'està examinant ara mateix.