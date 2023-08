​Els cinc actes de Festes del Tura d'Olot que no et pots perdre

El Ball dels Gegants, Cabeçuts i Cavallets

Els Gegants d'Olot durant el seu ball a plaça. Foto: Martí Albesa

Turinada

La Turinada és un dels actes on hi participa més jovent. Foto: Martí Albesa

'Encierru' de Marrans

Imatge de l'«Encierru» de Marrans de l'AOAPIX. Foto: Martí Albesa

Cercavila

La cercavila és el tret de sortida de les Festes del Tura d'Olot. Foto: Martí Albesa

Seguici

Imatge del Seguici del 2022. Foto: Martí Albesa

Com cada any, les Festes del Tura d'Olot acullen més d'un centenar d'actes organitzats, principalment, per les entitats i associacions de la ciutat. Seguir-los tots és pràcticament impossible si comptem també els concerts que es fan durant la nit. Per això, des deus hem seleccionat els actes més autèntics i originals de la Festa Major d'Olot que no et pots perdre si vols viure unes Festes 100% olotines.És l'acte per excel·lència de les Festes del Tura. La faràndula d'Olot al complet (Gegants, Cabeçuts i Cavallets) fa a la plaça Major els tres balls de cada una de les figures. Primer ballen els Cabeçuts, després els Gegants i tanquen l'acte els Cavallets. Hi ha tres ocasions durant les Festes del Tura per veure-ho: la primera serà el(dia de la Mare de Déu del Tura) a les 12 h, el segon dia seràtambé a les 12 h i l'últim ball serà el més especial de tots:a les 21:45. Aquest últim ball a plaça es fa sota la llum de les espelmes que encenen els centenars d'olotins que assisteixen a veure l'últim acte de la Festa Major d'Olot.Es tracta d'un dels actes més multitudinaris de les Festes. Se celebra des de fa dècades i ha anat canviant de format i organitzadors. Als seus orígens era un "correbars" que es feia des del Torín fins a l'església del Tura. En l'actualitat, s'ha convertit en un recorregut amb xarangues i grups de percussió on els veïns tiren des dels balcons galledes d'aigua als assistents.Avui dia, l'acte l'organitza l'entitat Faràndula Ràcing Team . Ho fa per segon any consecutiu i recuperant lesque havia tingut la Turinada . Aquest 2023, el recorregut sortirà de laa la. Centenars de persones passejaran pel centre de la ciutat acompanyades de música en directe i sorpreses que es trobaran a mesura que avanci l'acte. Un cop acabada la Turinada, només t'has de deixar portar: allà on acaba el recorregut comença el Ball de l'Hora i, seguidament, l'Engegada d'Ànecs, dos actes que no et deixaran indiferent.D'entrada pot semblar una cosa, però és completament una altra. L''Encierru', organitzat per l' AOAPIX , és un dels actes de les Festes del Tura amb més seguiment per part del públic familiar. Centenars d'infants acompanyats dels seus pares assisteixen a aquest acte que busca simular els "encierros" de Pamplona. Ho fa, però, amb figures de marrans que porten rodes i que són empeses per diferents membres de l'entitat.Durant les Festes hi ha dos 'Encierrus' de marrans tots dos a les: un serài l'altre a. Sortiran de davant l'i es correrà fins a l'església del Tura. No hi faltaran el "txupinazo", les faixes vermelles i els papers de diari.És l'acte que inaugura les Festes i l'esclat de la Festa Major d'Olot. Si vols entendre l'estima que els olotins tenen per la faràndula, has de viure la cercavila inicial de les Festes del Tura d'Olot. És l'únic dia i moment de l'any en què les desenes de figures que existeixen a la ciutat surten conjuntament al carrer liderades pels Gegants, Cabeçuts i Cavallets. La cercavila comença cada any a les. Paperets, orquestres, xarangues i molta faràndula formen el còctel de benvinguda de les Festes del Tura.L'acte va néixer eli ha anat agafant força i seguiment. Es tracta d'un esclat de cultura popular a través de diferents expressions: faràndula, correfoc, ball de bastons o, fins fa poc, també castellers. Durant aproximadament una hora, las'omplirà de tradició amb un dels actes de cultura popular més potents de les Festes del Tura. El Seguici també compta amb unaque posa música a totes les expressions festives que surten a la plaça. Aquest 2023 hi participaran l'Àliga de Sant Ferriol, el Drac, el Conill i el Pollastre del Carme, el Pim Pam Pum Foc i els bastoners de l'Esbart Olot. L'acte serà ela les. Es farà una petita cercavila fins a la plaça Major, on tindrà lloc el gruix de l'acte.