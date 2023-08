Neix a la Garrotxa una entitat dedicada a fomentar l'aparició d'empreses tecnològiques

Diversos empresaris de l'àmbit tecnològic han impulsat Garrotxa Tech , una plataforma que fomenta la creació d'empreses del sector de les noves tecnologies a la comarca. L'entitat pretén organitzar i representar les companyies i, alhora, fer de la Garrotxaque també atregui talent que s'estableixi a la zona. Un dels objectius de l'associació és promoure i gestionar activitats de suport a emprenedors, empreses i altres agents tecnològics i digitals, tant en l'àmbit local com en les seves actuacions d'internacionalització, incloent-hi la cerca i gestió d'espais per a la realització d'activitats.A més, des de Garrotxa Tech posaran en marxa el programa. Es tracta d'unaper a joves d'entre 18 i 28 anys establerts a la comarca, que hagin cursat o estiguin cursant un grau superior o universitari. Aquest programa busca impulsar "l'esperit emprenedor entre aquests joves, a partir d'una formació de 16 setmanes per impulsar la creativitat i la innovació. Tot plegat, amb l'objectiu de desenvolupar les competències necessàries per convertir les idees dels participants en negocis prosperosos.Aquesta formació anirà d'octubre del 2023 fins a febrer del 2024 i es podrà assistir de manera individual o bé amb grups de tres persones. La idea és trobar-se els dimarts a la tarda per impartir la formació.