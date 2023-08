24 multes al dia: quin és el radar que més recapta de la Garrotxa?

El radar a la C-31 en sentit Platja d'Aro, un dels que acumula més multes Foto: ACN / Xavier Pi

Els radars que més multen de Catalunya

El(SCT) va interposarper accés de velocitat el 2022 a la Garrotxa. Ho va fer a través delsque hi ha a l'que comunica Olot amb Besalú. Aquests són els tres principals aparells que utilitza SCT per controlar les velocitats dels conductors garrotxins. L'any passat, tots tres radars van recaptar poc més deamb les gairebé 20.000 multes que van posar. Això són unes 51 multes i més de 5.600 euros al dia.El radar garrotxí que més va recaptar va ser el que està situat just després dedirecció a Olot. L'aparell es troba en un tram de baixada i al tram final de l'A-26 en sentit a la capital de la Garrotxa. Durant el 2022 aquest radar va. En total, va posar 8.823 multes i va recaptar gairebé, és a dir la meitat de la recaptació que fa Trànsit a través dels radars a la Garrotxa.El segon radar que més recapta de la comarca és el que hi ha aen sentit Olot. L'aparell va posar 5.180 multes i va recaptar 564.400 euros el 2022. I per últim, el tercer radar que hi ha a l'A-26, situat a la recta que travessa el polígon de Politger desentit Besalú, va recaptar l'any passat 524.600 euros repartits en 4.543 multes.El Servei Català de Trànsit va posar 758.659 multes per excés de velocitat arreu del país l'any passat, és a dir, una mitjana d'. L'import reclamat per l'autoritat als infractors en total va arribar als 83 milions d'euros. Les xifres són similars a la mitjana dels deu últims anys, segons dades del SCT. En declaracions a l'ACN, l'autoritat nega un afany recaptatori i justifica els 200 radars en funcionament, 40 dels quals, de tram, amb una reducció d'accidents amb morts o ferits greus "d'entre el 65% i el 80%" a les zones on hi ha cinemòmetres. El de tram de l'entre(Montsià) i el de la C-31 a(Baix Empordà) són els que més multen a Catalunya.Segons les mateixes dades, els dos radars van caçar gairebé 60.000 conductors l'any passat cadascun, cosa que s'ha traduït en multes que, en global, superen els 13 milions d'euros. De mitjana, cada dia tant un radar com l'altre arriben a fotografiar uns 160 vehicles que superen els límits de velocitat. El radar de tram de l'autopista a lesés, de fet, el que més va multar de tot Catalunya. Situat en sentit nord, va posar fins a 59.036 sancions durant el 2022, que traduïdes en xifres sumen un import de 6,6 milions d'euros.El pòdium de radars més sancionadors el 2022 el completa l'antic cinemòmetre de la, en sentit Barcelona, amb 36.099 multes i 3,8 milions d'euros en sancions. A, també en destaca un altre, situat a la mateixa carretera a l'altura de-en aquest cas, en sentit- que l'any passat va caçar 21.656 infractors, amb multes per valor global de 2,24 milions d'euros.