Dues feixes i nou recorregut: així serà la Turinada 2023

Les Festes del Tura ja són a tocar i un dels actes més esperats i multitudinaris de la Festa Major d'Olot és. Per segon any consecutiu, l'entitat Faràndula Ràcing Team organitzarà un dels actes més emblemàtics de les Festes. Seguint la línia de l'any passat en què l'associació va salvar la desaparició de l'acte, aquest 2023 tornarà a haver-hi novetats.Enguany es manté el model deque ja es va introduir l'any passat, tal com es feia en els orígens de la Turinada. Però la principal novetat d'aquest 2023 serà: començarà a lai passarà pels carrers del centre de la ciutat.L'organització ha volgut mantenir en secret els carrers per on passarà la Turinada, però sí que ha explicat que la idea és fer dues feixes diferenciades: una per ali l'altre per a un. Per tal de marcar les diferències, en una de les feixes hi haurà un estil i format de música més modern amb altaveus i cançons actuals; i a l'altra feixa hi haurà xarangues que faran versions d'èxits nostàlgics.La idea inicial amb què treballava l'organització era poder fer una feixa amb aigua i l'altra sense. A causa de la sequera, Faràndula Ràcing Team ha decidit, però ho ha deixat en mans dels veïns que ho vulguin fer a títol individual. Tot i la restricció de l'aigua, l'organització ha preparatal llarg dels dos recorreguts perquè els participants puguin interactuar amb diferents elements a part de ballar amb la música.La Turinada 2023 se celebrarà el dijous 7 a lesa la plaça del Carme. L'acte acabarà al carrer Baix del Tura, on, seguidament, tindrà lloc elque anirà seguit de l'fins al Firal, tots dos actes també organitzats pel Faràndula Ràcing Team.