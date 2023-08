​Estudien crear un espai per a dones emprenedores a la Garrotxa

Elque s'ofereix des de DinàmiG ha atès al llarg d'aquest 2023de persones que volen muntar un negoci. La, amb estudis universitaris i que pretenen tirar endavant la seva empresa a la capital, Olot. De fet, aquest és el perfil habitual dels darrers anys. Val a dir queque s'interessen pels serveis que ofereix DinàmiG participen de manera assídua a les diferents propostes que ofereix el servei, mentre desenvolupen la seva idea de negoci. En aquest sentit, destaca especialment el cicle formatiu d'emprenedoria que va comptar amb la col·laboració de la Fundació d'Estudis Superiors i que va comptar amb el 61% de dones.Davant d'aquesta tendència i amb la voluntat d'oferir accions que puguin donar respostes a les necessitats ciutadanes i estiguin encaminades als usuaris del servei, des de DinàmiG s'està valorant l'opció de. La idea és que sigui una comunitat comuna on poguessin trobar-se per compartir experiències, aprenentatges, relacionar-se i fer créixer els seus projectes així com establir xarxes de networking i acompanyar a altres dones en situacions similars.Per això s'ha creatper poder valorar si existeix prou interès entre el col·lectiu la creació d'aquest espai així com conèixer quines característiques i activitats els hi serien més interessants. El qüestionari està en actiu i ja es pot respondre fins a finals de setembre.