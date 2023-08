​L'estiu més calorós dels darrers anys omple Sadernes: més de 6.300 reserves d'aparcament en quatre mesos

Una parella banyant-se al pont del Llierca. Foto: ACN

6.365 reserves aquest any

Des de primera hora del matí ja comencen a arribarels primers visitants de. Si no tenen reserva feta, els vigilants els avisen que han de girar cua o mirar si encara queda lloc. No és massa habitual, ja que aquest espai natural és un dels atractius de l'estiu, pel fet que molts el fan servir com a refugi climàtic. Un cop han passat el primer control, si volen, poden aturar-se alon hi ha unes piscines naturals sota un antic pont de pedra. Si segueixen més enllà acaben arribant al segon punt de control on els reben uns informadors que comproven si tenen plaça d'aparcament assignada.A partir d'allà comença el recorregut -d'una mitja hora aproximadament- fins a les zones on hi ha. En Quico i en Jordi són dos amics que venen sovint a Sadernes. En Jordi lamenta que fa un parell o tres d'anys ja trobava aigua en zones properes a l'aparcament i aquest any, en canvi, està molt sec tot. Són de Taradell i Vic i han vingut amb dos amics més. Tots ells coincideixen a dir que des de la Covid s'ha multiplicat la gent que va als espais naturals i que en molts casos no respecten el medi. "Moltes vegades ens emportem merda que no és nostra", diu en Quico.També d'Osona venen en Lluís Solà i en Marcel Dilmé. La calor que feia els ha animat a fer la reserva per poder aparcar a la zona disponible a Sadernes i anar-se a refrescar. "Estàvem a casa i hem decidit anar a banyar-nos", expliquen. Ells dos van intentar venir el cap de setmana passat, però estava ple i no van poder reservar plaça. "Vam anar al pont de Llierca, que hi ha unes piscines", explica.Qui també tenia reserva per aparcar era en José Manuel Espinazo. Amb la seva companya s'han acostat a Sadernes a fer escalada. Són de Madrid i diu que els havien parlat molt bé d'aquesta zona per practicar l'esport i no s'ho van pensar. Diu que també aprofitaran per banyar-se, perquè "no és fàcil portar bé aquesta calor".En total, des del Consorci de l'Alta Garrotxa han registrat fins aper aparcar a Sadernes en els darrers quatre mesos. Una xifra que tot fa pensar que es mantindrà o superarà les de l'any passat que van serfins a mitjan setembre. Des que es va instal·lar aquest sistema de control a Sadernes s'ha acabat amb les imatges de vehicles als vorals que posaven en perill la circulació per una carretera estreta.