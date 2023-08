​El Govern crea el primer registre d'iniciatives mediambientals que es dediquen a la conservació de la natura

Les autoritats durant la presentació de la iniciativa. Foto: ACN

Per primera vegada

Aquelles entitats que vetllin per la preservació de laen diferents espais tindran, en breu, l'opció d'apuntar-se al registre que està creant el Govern. La idea és "ordenar" les entitats i finques -majoritàriament privades- que desenvolupen tasques d'aquestes com la preservació de basses o de boscos madurs, per tal que el Departament d'Acció Climàtica pugui millorar la relació i la coordinació amb totes elles. Actualment,de 74 entitats, si bé des de l'executiu donen per fet que moltes altres encara no les tenen identificades. El Govern ha presentat aquest dijous la iniciativa a la Garrotxa, concretament la masia Can Prats, a Sant Feliu de Pallerols.La idea doncs, és que totes aquelles propostes s'adhereixin al registre i així Acció Climàtica pugui treballar-hi directament. El conseller del ram,, ha destacat que es tracta d'una vella reivindicació de totes aquestes entitats que ara "per fi" podran tenir un registre on aparèixer i concretar quin és el seu radi d'acció.Mascort ha assenyalat que l'objectiu és que tinguin prioritat a l'hora d'. "Són pràctiques que duen a terme actors de la societat civil i les podrem tenir identificades i serà més fàcil actuar amb elles o ajudar-les quan faci falta", ha remarcat Mascort.El conseller ha deixat clar que la preservació del medi és una acció "tan gran que el Govern no pot fer sola, evidentment. Necessitem aquestes entitats". Per això, el registre té el propòsit de fixar el marc d'actuació de cada iniciativa i donar-li el suport necessari perquè tiri endavant.Mascort ha assenyalat que es tracta de la primera vegada que es crea un registre com aquest i ha reconegut que pot ser bo en tots els àmbits, també en la prevenció d'incendis, per exemple. "Totes aquestes iniciatives de boscos madurs i gestió forestal segur que ajuden també a la gran tasca que fem en la prevenció i extinció d'incendis forestals", ha remarcat.